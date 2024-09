McDonald’s prolonge son offre de 5 $ jusqu’en décembre pour fidéliser ses clients

McDonald’s étend son Repas d’une valeur de 5 $ jusqu’en décembre dans la plupart des magasins américains, une mesure que les concurrents sont susceptibles de suivre.

McDonald’s a présenté l’accord en juin après une premier trimestre décevant qui a vu moins de visites aux États-Unis et des dépenses par commande inférieures, en particulier de la part des clients gagnant moins de 45 000 $ par an. Le forfait repas à 5 $ comprend un hamburger McDouble ou un sandwich McChicken, des petites frites, un Chicken McNuggets de quatre pièces et une petite boisson.

C’est la deuxième fois que McDonald’s prolonge l’accord, qui ne devait initialement durer qu’un mois.

« Avec nos franchisés, nous nous engageons à maintenir nos prix aussi abordables que possible », a déclaré jeudi Joe Erlinger, président de McDonald’s aux États-Unis.

Comme prix d’épicerie l’inflation a ralentide plus en plus de personnes choisissent de manger à la maison. Les ventes des restaurants américains ont légèrement augmenté en juillet, selon le US Census Bureau. Mais cela est dû en grande partie à la hausse des prix des menus. Corrigées de l’inflation, les ventes des restaurants ont chuté de 0,7 % par rapport à juillet 2023, selon la National Restaurant Association.

Des rivaux comme Burger King McDonald’s a rapidement emboîté le pas avec ses propres offres de repas à 5 $. Burger King a récemment prolongé son offre jusqu’en octobre.

Chez Wendyqui proposait déjà un repas à 5 $, a commencé à offrir un Frosty gratuit en juin. Désormais, il propose un repas à 5 $ destiné aux fans de football universitaire, sans frais de livraison tous les samedis de cet automne.

Les offres augmentent la fréquentation des magasins. Placer.ai, qui utilise les données des téléphones portables pour surveiller la fréquentation des magasins, a déclaré que les visites américaines chez McDonald’s ont augmenté de 2,5 % en juin après l’introduction de l’offre de repas à 5 $ et sont restées élevées depuis.

Placer.ai a dit Taco Bell a enregistré une augmentation de 12,3 % des visites la semaine du 29 juillet, lorsqu’elle a offert des boissons gratuites pour célébrer le 20e anniversaire de son Baja Blast.

Les restaurants fast-food ne sont pas les seuls à proposer des promotions pour attirer les clients. Plus tôt cette semaine, Domino’s Pizza a annoncé une promotion d’un mois qui permettra aux clients de passer d’une pizza moyenne à une grande gratuitement s’ils achètent deux pizzas moyennes à 6,99 $ chacune. Et Olive Garden a récemment annoncé que son offre spéciale Never-Ending Pasta Bowl, qui comprend de la soupe ou de la salade, des gressins et des pâtes pour 13,99 $, sera valable jusqu’au 17 novembre.

McDonald’s a déclaré qu’il proposerait également d’autres offres cet automne, notamment des frites moyennes gratuites tous les vendredis avec un achat minimum de 1 $ et des Chicken McNuggets de 10 pièces à 1 $ entre le 4 novembre et le 2 décembre.