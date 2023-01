McDonald’s prévoit une réorganisation et des suppressions d’emplois

McDonalds évaluera les niveaux de dotation en personnel alors que l’entreprise subit une réorganisation et recentre ses priorités pour accélérer l’expansion du restaurant, a appris CNBC.

Le géant de la restauration rapide a déclaré que les suppressions d’emplois ne sont pas une mesure de réduction des coûts, mais visent plutôt à aider l’entreprise à innover plus rapidement et à travailler plus efficacement.

actualités liées à l’investissement

De plus, McDonald’s a déclaré qu’il prévoyait d’accélérer ses plans de développement.

“Nous devons accélérer le rythme des ouvertures de nos restaurants pour saisir pleinement la demande accrue que nous avons suscitée au cours des dernières années”, a déclaré le PDG Chris Kempczinski dans une note de service à l’échelle de l’entreprise consultée par CNBC.

L’entreprise n’a pas encore décidé du nombre de nouveaux restaurants qu’elle construira ni du nombre d’emplois qui seront supprimés dans le cadre de la réorganisation. Kempczinski a déclaré que l’entreprise finalisera et commencera à communiquer les décisions sur les licenciements d’ici le 3 avril.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.