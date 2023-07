McDonald’s pourrait fermer des franchises au Royaume-Uni pour agression sexuelle et racisme

Plus d’une centaine d’employés actuels et anciens de McDonald’s ont parlé d’agressions sexuelles, de harcèlement, de racisme et d’intimidation auxquels ils ont été confrontés dans les points de vente britanniques de l’entreprise. Répondant aux réclamations, le président du comité des affaires et du commerce a déclaré que McDonald’s devrait résilier les accords de franchise si les succursales « ne respectent pas le droit du travail », Bbc signalé.

Le député Darren Jones a déclaré que les affirmations étaient « parmi les plus épouvantables » qu’il ait vues.

UN Bbc enquête a révélé que certains travailleurs, aussi jeunes que 17 ans, affirment avoir été pelotés et harcelés, et d’autres se sont sentis obligés de démissionner.

En février de cette année, le radiodiffuseur britannique a ouvert une enquête sur les conditions de travail dans les points de vente de la chaîne. Alors que McDonald’s a insisté sur le fait qu’il avait de « solides antécédents dans ce domaine », l’enquête a conduit à plus de 100 allégations du personnel concernant des agressions sexuelles, du harcèlement, du racisme et de l’homophobie au cours des cinq derniers mois.

Un adolescent, qui travaille toujours pour la chaîne, a déclaré qu’un collègue plus âgé qu’elle l’avait qualifiée d’insulte raciale et lui avait demandé de lui montrer sa partie intime, et avait déclaré qu’il voulait faire un bébé « noir et blanc » avec elle. Un autre travailleur masculin de 16 ans a été invité à accomplir des actes sexuels en échange de vapes.

« Ils pelotaient le ventre, la taille, les fesses. À chaque quart de travail, il y avait au moins un commentaire, ou je serais effleuré, une main effleurée, ou ce serait quelque chose de plus grave, comme avoir mes fesses ont attrapé, mes hanches ont attrapé », a déclaré un ancien employé.

Un ouvrier actuel, originaire d’Inde, a déclaré que les membres de l’équipage parlaient en « charabia » pour l’imiter et ont qualifié un collègue pakistanais de terroriste. Des plaintes ont été déposées, mais les responsables n’y ont pas donné suite, a révélé l’enquête.

À la suite de l’enquête, McDonald’s « s’est profondément excusé » et a déclaré qu’il avait « échoué ». Un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que les allégations étaient « profondément préoccupantes ».

Notamment, McDonald’s emploie plus de 170 000 personnes dans 1 450 restaurants au Royaume-Uni et est l’un des plus grands employés du secteur privé du pays.