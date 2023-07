McDonald’s paiera 800 000 $ pour la brûlure d’une pépite de poulet d’une fille

Peut-être que McDonald’s devrait changer son slogan en « Plus d’un milliard de dollars réglés » au lieu de « Plus d’un milliard de dollars servis ».

Selon un rapport en Blavité, la franchise de restauration rapide remettra à une famille de Floride un chèque de 800 000 $ après que leur fille a été gravement brûlée par un lot ridiculement chaud de poulet McNuggets. L’entreprise et le propriétaire de la franchise Upchurch Foods Inc. ont été reconnus responsables des dommages en mai parce qu’ils n’avaient pas correctement affiché les étiquettes d’avertissement sur les aliments. Au départ, la famille recherchait un salaire de 15 millions de dollars, mais un peu d’argent valait mieux que pas d’argent. Philana Holmes, la mère d’Olivia Caraballo, alors âgée de 4 ans, a déclaré: «Je suis en fait simplement heureuse qu’ils aient écouté la voix d’Olivia et qu’elle, le jury, ait pu rendre un jugement équitable; Je suis content de ça.

Il ne devrait pas être surprenant que McDonald’s soit en désaccord avec la décision, mais il est un peu stupéfiant qu’ils en disent autant à haute voix.

« Nous prenons chaque plainte au sérieux et certainement celles qui concernent la sécurité de nos aliments et les expériences de nos clients. Avec nos franchisés, depuis près de 70 ans, nous avons toujours servi à nos clients des aliments sûrs et de haute qualité en utilisant des politiques et des procédures strictes », a déclaré la société dans un communiqué. « Ce fut un incident malheureux, mais nous sommes respectueusement en désaccord avec le verdict. Nos clients doivent continuer à compter sur McDonald’s pour suivre les politiques et les procédures pour servir Chicken McNuggets en toute sécurité.

Tout est bien qui finit bien. Finalement, c’est bien que la jeune fille n’ait pas été blessée.