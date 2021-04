Un débouché de la chaîne alimentaire mondiale, McDonald’s à Tampa, en Floride, accumule beaucoup de reconnaissance en ligne et à juste titre. Dans le cadre d’une initiative unique en son genre, le point de vente offre 50 $ aux personnes interrogées pour se présenter simplement au point de vente, quel que soit le résultat.

Une photo de la thésaurisation du point de vente a été téléchargée sur Twitter par un homme du nom de Dan Nunn, qui a appelé des personnes, hommes et femmes, pour une interview avec chaque personne interrogée recevant 50 $ juste pour sa comparution. présence dans plus de 100 pays et un nombre total de 37 855 points de vente. La chaîne a été fondée il y a 80 ans en 1940 et sert quotidiennement 69 millions de clients dans le monde.

Après le verrouillage induit par le COVID-19 aux États-Unis d’Amérique, les entreprises de toutes sortes reprennent avec de nombreux avantages offerts aux travailleurs, notamment des avantages liés au chômage. Malgré cela, les entreprises peinent à embaucher des professionnels qualifiés

Une autre raison majeure qui décourage les individus aux États-Unis de se présenter pour un emploi est la peur du coronavirus, en particulier pour les travailleurs salariés journaliers. Il est également supposé que les entreprises pourraient réviser les salaires pour attirer plus d’employés, comme mentionné dans timesnownews.com

La légende de l’image tweetée disait: « Vérification régulière de l’état actuel du marché du travail ». Alors que les entreprises ont recouru à des tactiques uniques tardivement pour attirer des travailleurs qualifiés, offrir de l’argent gratuit aux individus simplement pour se présenter à l’entrevue est une initiative entièrement nouvelle.

L’initiative d’offrir de l’argent gratuit a d’abord été mise à profit par Blake Casper, le propriétaire d’une autre franchise McDonald’s. Selon la pensée de Casper, la tactique n’a pas donné de résultats encourageants pour lui, car l’État et le gouvernement fédéral des États-Unis continueront de faire face au chômage et cela motive les individus à ne pas travailler maintenant.

