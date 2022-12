McDonald’s offre de la nourriture gratuite à vie – voici comment participer

“Nos fans ont été fascinés par l’histoire de la carte McGold et si elle existe vraiment”, a déclaré Tariq Hassan, directeur marketing de McDonald’s, dans un communiqué. “Maintenant, nous allons faire de cette légende de McDonald’s une réalité pour nos fans en leur offrant le cadeau des fêtes ultime – une chance de gagner une carte et d’en partager ensuite l’accès avec trois membres de leur famille ou amis.”

Il existe deux façons principales de participer pour gagner l’approvisionnement “à vie” de McDonald’s.

Les clients qui ont l’application McDonald’s sur leur téléphone et qui sont inscrits au programme MyMcDonald’s Rewards recevront une participation au concours chaque fois qu’ils effectueront un achat pendant la durée du concours, du 5 décembre au 25 décembre, jusqu’à une fois par journée.

Pour participer au concours sans effectuer d’achat, les participants peuvent visiter ce lien à partir du 5 décembre et fournissez leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone et leur date de naissance. Cela peut être fait une fois par jour pendant toute la durée du concours.

Vous voulez gagner plus et travailler moins ? S’inscrire pour le gratuit CNBC Make It: événement virtuel Your Money le 13 décembre à 12 h HE pour apprendre des maîtres de l’argent comment vous pouvez augmenter votre pouvoir de gain.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire