McDonald’s offre aux gens la chance de gagner de la nourriture gratuite à vie

New York

CNN Affaires

—



Pour les fêtes, McDonald’s offre des repas gratuits à vie. Eh bien, en quelque sorte.

À compter du 5 décembre, chaque commande effectuée dans l’application McDonald’s pour au moins 1 $ inscrira les clients à un concours pour gagner une carte McGold. Trois gagnants recevront une carte spéciale qui leur rapportera un McDonald’s gratuit à vie. De plus, chaque gagnant recevra trois cartes supplémentaires à donner pour un total de 12 cartes à gagner.

La carte McGold existe depuis des années, et certains poids lourds la détiennent, notamment Warren Buffett, Bill Gates et l’acteur Rob Lowe. En 2018, McDonald’s a émis quelques cartes en or lors d’un concours, mais le gagnant était éligible pour obtenir “seulement” deux repas gratuits par semaine pendant 50 ans. Cette règle s’applique également à la promotion de cette année, qui se termine le 25 décembre.

“Nos fans ont été fascinés par la tradition de la carte McGold et si elle existe vraiment. Et maintenant, nous allons faire de cette légende de McDonald’s une réalité pour nos fans en leur offrant le cadeau des fêtes ultime : une chance de gagner une carte et d’en partager ensuite l’accès avec trois membres de leur famille ou amis », a déclaré Tariq Hassan, McDonald’s USA. directeur du marketing dans un communiqué.

McDonald’s incite les gens à entrer avec trois semaines d’offres alimentaires et de marchandises, y compris des bas Chicken McNugget et un sweat à capuche AM Wrapper dans des imprimés Egg McMuffin ou cheeseburger.

Les offres, qui varient selon les jours, incluent des sandwichs Big Mac à acheter un en un gratuitement, des pépites de six pièces gratuites avec un achat de 1 $ et un double cheeseburger à 50 cents. c’est la troisième année que McDonald’s lance une promotion en décembre, celle de l’année dernière étant promue par Mariah Carey.

La promotion annuelle utilise des ingrédients ou des éléments de menu existants, ce qui crée du buzz sans ajouter beaucoup de travail supplémentaire aux employés. Cela incite également les gens à entrer et à dépenser probablement plus que le dollar requis pour obtenir la nourriture gratuite.

McDonald’s (MCD) a récemment annoncé de solides bénéfices, en partie soutenus par des transactions comme celles-ci. Au troisième trimestre, les ventes des magasins McDonald’s (MCD) américains ouverts depuis au moins 13 mois ont augmenté de 6,1 %.

La chaîne est “positionnée comme la marque leader en termes de rapport qualité-prix et d’accessibilité”, a déclaré son directeur financier Ian Borden lors d’un appel aux analystes le mois dernier. Il a noté que certains clients à court d’argent passent de l’achat de repas à l’achat d’articles de valeur.