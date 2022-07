McDonald’s offre 500 £ de bonus car PERSONNE ne veut travailler pour eux

Un restaurant MCDONALDS offre aux travailleurs une prime de signe de 500 £ au milieu des informations selon lesquelles personne ne veut travailler pour eux, a-t-on rapporté.

Une succursale à Sydney, en Australie, a été forcée de recourir à des incitations en espèces au milieu de la pénurie critique de travailleurs dans le pays.

Les employés de McDonalds se voient offrir 500 £ de primes Crédit : Alamy

La société a admis qu’elle souffrait d’une pénurie de personnel dans ses magasins australiens Crédit : PA : Association de la presse

Selon 9News, la prime de signature n’était pas universelle, mais les franchises avaient eu le pouvoir de faire preuve de créativité avec leurs méthodes de recrutement dans les moments difficiles.

Un porte-parole du restaurant, situé dans la ville de Chatsword, a confirmé plus tard que la prime n’était plus disponible pour les travailleurs – mais a laissé entendre que la chaîne avait toujours du mal à trouver du personnel dans certaines régions.

“Dans tout le pays, McDonald’s a plus de 8000 emplois disponibles dans les rôles d’équipage, de gestion, de barista et de maintenance”, ont-ils déclaré.

“Nos restaurants embauchent et recherchent activement des personnes de tous âges et de tous niveaux d’expérience pour se lancer dans une carrière chez McDonald’s.

“McDonald’s propose des horaires de travail flexibles et des initiatives de formation et de développement exceptionnelles, y compris la possibilité pour les employés d’acquérir des qualifications reconnues à l’extérieur dans les secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie et de la restauration.”

La chaîne de restauration rapide n’est pas la seule organisation à avoir des difficultés à trouver des travailleurs, au milieu de la pénurie de personnel en Australie.

Les entreprises de la section minière du pays ont proposé des emplois avec des salaires de départ de 80 000 £ et des primes de signature de 7 000 £ dans le but de trouver du personnel.

Les postes disponibles incluent les électriciens automobiles du Queensland qui pourraient commencer avec un salaire de près de 80 000 £ (140 000 $).

Les offres d’emploi incluent également des ingénieurs en automatisation, des métallurgistes et des géologues, tous avec un salaire compris entre 57 000 et 73 000 £.

Et certaines autres entreprises ont recouru à offrir un bonus de connexion de 7 000 £ (10 000 $) et un bonus de parrainage de 3 000 £ (5 000 $).

Et un député australien a plaidé pour que les cueilleurs de fruits s’avancent pour trier les récoltes exceptionnelles de cette saison.

La députée Anne Webster a qualifié la pénurie de personnel prêt à assumer le travail de 4 000 £ par mois de “tragédie en devenir”.

Les fruits mûrs sont laissés pourrir sur le sol en raison du manque de travailleurs – et cela pourrait coûter des millions au pays.

La pénurie de travailleurs a été largement attribuée à la pandémie de covid et aux fermetures de frontières – qui ont vu les routards quitter le pays en masse.

Pour tenter d’éviter une catastrophe, le gouvernement a mis en place en janvier dernier un programme visant à attirer les habitants pour prendre le relais – d’une valeur allant jusqu’à 6 000 $ (3 300 £) pour les travailleurs australiens et jusqu’à 2 000 $ (1 100 £) pour les demandeurs d’emploi internationaux.

Mais les détaillants trouvent toujours du personnel si difficile à recruter que certaines entreprises risquent désormais de s’effondrer financièrement, a averti un organisme national de pointe du commerce de détail.

Selon l’Australian Retailers Association (ARA), la recherche de nouveaux employés s’est aggravée au cours de l’année – et les entreprises ont même commencé à exploiter la force de travail des retraités.

Cela a valu des appels au gouvernement fédéral pour qu’il assouplisse les restrictions de revenu des retraités qui pourraient combler des pénuries de main-d’œuvre critiques.