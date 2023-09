McDonald’s modernise ses burgers

New York

CNN

—



McDonald’s, qui s’est concentré sur la mise à niveau de ses principaux produits pour augmenter ses ventes, déploie une série de changements destinés à améliorer ses hamburgers emblématiques.

Les petits pains seront plus doux. Fromage, plus gluant. L’oignon sera ajouté aux galettes directement sur le gril. Et la sauce Big Mac ? Il y en aura davantage.

« Nous avons constaté que de petits changements, comme peaufiner notre processus pour obtenir un fromage plus chaud et plus fondant et ajuster nos réglages de gril pour une meilleure saisie, constituaient une grande différence en rendant nos hamburgers plus savoureux que jamais », a déclaré le chef Chad Schafer, directeur principal. de l’innovation culinaire de McDonald’s USA, dans un communiqué lundi. Les améliorations s’appliquent au Big Mac et au McDouble burger ainsi qu’au cheeseburger classique, au double cheeseburger et au hamburger.

Les améliorations ont d’abord été apportées aux hamburgers sur les marchés internationaux, a indiqué la société, et sont déjà arrivées dans certaines villes américaines, notamment Los Angeles, Seattle, Phoenix et Las Vegas. Ils seront disponibles à l’échelle nationale au début de l’année prochaine.

Les modifications font suite à d’autres améliorations apportées aux éléments clés du menu.

En 2018, McDonald’s a annoncé qu’il passait au bœuf frais pour ses Quarter Pounders, une décision compliquée qui rapporterait gros sur les ventes. En 2021, il a lancé un sandwich au poulet croustillant pour remplacer les itérations précédentes – une arrivée relativement tardive dans la guerre des sandwichs au poulet, mais qui semble avoir trouvé un écho auprès des clients de McDonald’s. .

« Nous gagnons des parts de marché dans le poulet et le bœuf », grâce à des hamburgers améliorés et à des produits tels que le sandwich au poulet, a déclaré Chris Kempczinski, PDG de McDonald’s (MCD), lors d’un appel aux analystes en janvier. « Dans un environnement où nos clients recherchent ce qui est simple et familier, nos éléments de menu de base n’ont jamais été aussi pertinents », a-t-il déclaré. Aux États-Unis, les ventes des magasins ouverts depuis au moins 13 mois ont bondi de 5,9 % au quatrième trimestre 2022, soit une hausse de 10,3 % sur l’ensemble de l’année.

Se concentrer sur la promotion de ses principaux éléments de menu, plutôt que sur l’introduction de nouveaux produits, est un moyen de simplifier les processus et de réduire les frictions dans la cuisine. Et McDonald’s a utilisé des promotions telles que les plateformes de repas de célébrités et le Happy Meal pour adultes pour créer du buzz autour de ses produits phares.

« Tout au long de 2022, certaines de nos plateformes de campagne les plus réussies ont rapproché nos clients des éléments de base du menu », a déclaré Kempczinski lors de l’appel de janvier.

McDonald’s n’est pas la seule marque à tenter d’améliorer ses principales offres.

Burger King, qui a annoncé l’année dernière un plan pour redresser son activité, s’est concentré sur l’amélioration du Whopper et sur le rendre plus visible dans la publicité. Au quatrième trimestre de l’année dernière, des formations Whopper ont été organisées pour les franchisés. La marque a déclaré en février que le Whopper avait contribué à la hausse des ventes aux États-Unis au cours de ce trimestre.