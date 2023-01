McDonald’s (MCD) résultats du quatrième trimestre 2022

McDonalds a rapporté mardi que les clients américains visitent davantage ses restaurants, aidant le géant de la restauration rapide à dépasser les estimations de Wall Street pour ses bénéfices et ses revenus du quatrième trimestre.

C’est le deuxième trimestre consécutif que la société a noté une augmentation du trafic sur le marché intérieur, à contre-courant de la tendance de l’industrie. De nombreux consommateurs ont réduit leurs dépenses de restauration en réponse à l’inflation. Mais McDonald’s a largement profité du changement de comportement des consommateurs puisque beaucoup sont passés des restaurants à service complet à ses Big Mac et McNuggets.

Le géant de la restauration rapide s’attend à ce que l’inflation à court terme se poursuive en 2023, selon un communiqué du PDG Chris Kempczinski.

Les actions de McDonald’s ont chuté de plus de 1% avant la cloche mardi.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 2,59 $ contre 2,45 $ attendus

Chiffre d’affaires : 5,93 milliards de dollars contre 5,68 milliards de dollars attendus

La société a déclaré un bénéfice net au quatrième trimestre de 1,9 milliard de dollars, ou 2,59 dollars par action, contre 1,64 milliard de dollars, ou 2,18 dollars par action, un an plus tôt.

Ventes nettes a chuté de 1 % à 5,93 milliards de dollars, mais a augmenté de 5 % en excluant les variations de change. À l’échelle mondiale, les ventes des magasins comparables ont augmenté de 12,6 % au cours du trimestre, alimentées par une forte demande aux États-Unis et sur ses principaux marchés européens.

Sur le marché domestique de McDonald’s, la hausse des prix des menus et l’augmentation de la demande ont entraîné une croissance des ventes des magasins comparables de 10,3 %, dépassant les estimations de StreetAccount de 8,1 %. La société a également noté le succès de sa promotion McRib, qui a qualifié le retour annuel de l’article à durée limitée de “tournée d’adieu”.

En dehors des États-Unis, la société a également connu une croissance plus forte que prévu. Son segment des marchés opérés internationaux a enregistré une augmentation des ventes à magasins comparables de 12,6 %, alimentée par de solides performances au Royaume-Uni, en Allemagne et en France.

Sa division des marchés internationaux en développement sous licence a vu ses ventes à magasins comparables grimper de 16,5 %, tirées par le Japon et le Brésil. Les ventes en Chine ont cependant déçu en raison des restrictions gouvernementales liées à Covid.

En ce qui concerne 2023, McDonald’s prévoit d’ouvrir 1 900 nouveaux restaurants. Plus de 400 d’entre eux se trouveront sur les marchés américains et internationaux, tandis que les autres seront ouverts par des titulaires de licences de développement.

Plus tôt en janvier, la société avait annoncé qu’elle accélérerait le développement de nouveaux restaurants dans le cadre d’un changement de stratégie plus large. McDonald’s prévoit d’ajouter 100 nouveaux restaurants nets de plus cette année que prévu pour 2022.

La société prévoit d’utiliser entre 2,2 et 2,4 milliards de dollars en dépenses d’investissement cette année. Environ la moitié de ces fonds seront affectés au développement de nouveaux restaurants aux États-Unis et sur ses marchés internationaux.

Lire le rapport complet sur les revenus ici.