McDonald’s (MCD) manque d’estimations des résultats du quatrième trimestre 2021

McDonald’s a publié jeudi des résultats et des revenus trimestriels qui ont dépassé les attentes des analystes, car la hausse des coûts a pesé sur ses bénéfices.

Il s’agit du quatrième manque à gagner pour l’entreprise en huit trimestres.

Les actions de McDonald’s ont chuté de plus de 2% dans les échanges avant commercialisation.

Voici ce que la société a rapporté pour le trimestre clos le 31 décembre par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 2,23 $ ajusté contre 2,34 $ attendu

Chiffre d’affaires : 6,01 milliards de dollars contre 6,03 milliards de dollars attendus

La chaîne de hamburgers a déclaré un bénéfice net au quatrième trimestre de 1,64 milliard de dollars, ou 2,18 dollars par action, contre 1,38 milliard de dollars, ou 1,84 dollar par action, un an plus tôt. Les coûts et dépenses d’exploitation ont augmenté de 14 % au cours du trimestre.

Hors charges liées à la vente de McD Tech Labs à IBM et autres éléments, McDonald’s a gagné 2,23 dollars par action, en deçà des 2,34 dollars par action attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Ventes nettes a augmenté de 13 % pour atteindre 6,01 milliards de dollars, manquant les attentes de 6,03 milliards de dollars. Les ventes des magasins comparables de la société ont augmenté de 12,3 % par rapport à il y a un an et de 10,8 % sur deux ans. Les hausses de prix des menus mises en place pour lutter contre la hausse des prix des aliments ont contribué à stimuler les ventes.

Sur le marché domestique de McDonald’s, les ventes des magasins comparables ont augmenté de 7,5 %, dépassant les estimations de StreetAccount de 6,9 ​​%. Sur une base de deux ans, les ventes des magasins comparables aux États-Unis ont augmenté de 13,4 %. En plus des prix plus élevés des menus, l’entreprise a attribué la solide performance du marché à son programme de fidélisation croissant et à ses articles de menu promotionnels comme le McRib.

En dehors des États-Unis, la performance de McDonald’s a été tout aussi solide, bien que certains marchés aient vu les revenus de Covid-19 impactés. Sa division internationale de développement sous licence, qui comprend le Japon et l’Amérique latine, a enregistré une croissance des ventes à magasins comparables de 14,2 %, écrasant les estimations de StreetAccount de 9 %. Cependant, la Chine a signalé une baisse des ventes des magasins comparables alors que le pays faisait face à des résurgences de Covid-19 au cours du trimestre.

Le segment des marchés exploités internationaux de la société, qui comprend le Royaume-Uni, l’Australie et la France, a enregistré une croissance des ventes des magasins comparables de 16,8 %, dépassant de peu les estimations de 16,5 %. Les ventes des magasins comparables en Australie sont restées stables au cours du trimestre, les restrictions gouvernementales ayant pesé sur la demande.

Pour l’ensemble de l’année, les ventes numériques ont dépassé 18 milliards de dollars.

