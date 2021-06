McDonald’s lancera son programme de fidélité à l’échelle nationale en juillet

McDonald’s a annoncé mardi qu’il lancerait son tout premier programme de fidélité à l’échelle nationale le 8 juillet après des mois de tests.

Le géant de la restauration rapide rejoint des chaînes rivales comme Popeyes de Restaurant Brands International et Taco Bell de Yum Brands pour créer des programmes de récompenses pour conserver les clients numériques que les entreprises ont acquis pendant la pandémie. Chipotle Mexican Grill a annoncé mardi une extension de son programme existant pour offrir plus d’options d’échange aux membres.

Les programmes de fidélisation peuvent alimenter des visites plus fréquentes, des chèques moyens plus élevés et offrir aux restaurants des informations précieuses sur les consommateurs.

McDonald’s a commencé à tester le programme en novembre, l’étendant lentement à d’autres régions de son marché national. Bien qu’il ait des programmes de fidélité réussis dans d’autres pays comme la France, il s’agit du premier lancement national aux États-Unis.

Le président américain de la chaîne, Joe Erlinger, a déclaré aux analystes en avril que la société avait enregistré des ventes numériques de près de 1,5 milliard de dollars au cours de son premier trimestre, y compris des commandes sur ses kiosques numériques, son application mobile et ses plateformes de livraison. Mais le programme de fidélité pourrait augmenter ce nombre encore plus haut.

Le programme permet aux clients de gagner 100 points pour chaque dollar dépensé. Ils peuvent travailler vers 16 options de récompenses, réparties en quatre niveaux différents. Les articles les plus faciles, comme les pommes de terre rissolées ou un cheeseburger, ne coûtent que 1 500 points à échanger. Un Happy Meal ou un Big Mac rapportera 6 000 points aux membres.

Pour encourager les clients à rejoindre le programme de fidélité, ils gagneront 1 500 points après leur première commande en tant que membre Rewards.

McDonald’s espère que le programme contribuera également à ajouter une touche personnelle à l’expérience client. En février, la vice-présidente de la société en charge du numérique, des médias et de la gestion de la relation client, Alycia Mason, a déclaré que les travailleurs salueraient les membres de la fidélité par leur nom lorsqu’ils se déplaceraient dans la voie du service au volant. Les clients recevront également un e-mail personnalisé après avoir récupéré leurs commandes, comprenant les offres à venir adaptées à leurs besoins.

McDonald’s s’est également efforcé d’intégrer son nouveau programme de fidélisation dans sa suite technologique plus large. Le programme fait partie de la nouvelle plate-forme « MyMcDonald’s » de l’entreprise, qui relie ses divers investissements technologiques, comme son application et ses tableaux de menu numériques, et permet aux clients de commander et de payer plus facilement leur nourriture.

Les actions de McDonald’s ont augmenté de plus de 8 % cette année, ce qui lui confère une valeur marchande d’environ 180 milliards de dollars.