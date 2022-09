McDonald’s lance une boîte inspirée du Happy Meal pour adultes

Donc, vous avez tiré jusqu’à McDonalds. Tu es un adulte à part entière. Vous n’avez absolument pas besoin d’un jouet avec votre repas, n’est-ce pas ?

Plaisanterie – bien sûr que vous faites.

La chaîne de restauration rapide vendra bientôt des repas en boîte destinés aux adultes, et chacun a une figurine cool et légèrement effrayante à l’intérieur.

La boîte du marché aux puces Cactus Plant – une collaboration entre McDonald’s et la marque de mode du nom – est inspirée par le souvenir d’avoir dégusté un Happy Meal en tant qu’enfant, selon McDonald’s. L’extérieur de la boîte est multicolore et présente les arches dorées familières de la chaîne.

Le prix de la Cactus Plant Flea Market Box est fixé par chaque restaurant et peut varier, selon McDonald’s. Il sera disponible au service au volant, en restaurant, en livraison ou sur l’application McDonald’s, jusqu’à épuisement des stocks.

Vous pouvez choisir entre un Big Mac ou un Chicken McNuggets de 10 pièces. Il viendra aussi avec des frites et une boisson

Parlons maintenant de ces jouets. Les boîtes seront emballées dans l’une des quatre figurines à collectionner. Trois des quatre semblent être artistiques et s’attaquent aux personnages classiques de McDonald’s Grimace, Hamburglar et Birdie the Early Bird, tandis que le quatrième est un petit gars jaune portant une chemise McDonald’s appelée Cactus Buddy.

Dans les autres actualités de McD’s, les seaux d’Halloween pourrait revenir dans la chaîne cet automne. Alors laissez un peu de place dans votre estomac pour un aller-retour.