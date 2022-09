McDonald’s lance un nouveau Happy Meal “nostalgique” pour adultes

Vous n’êtes jamais trop vieux pour un Happy Meal, ou du moins c’est ce sur quoi McDonald’s mise.

Le mastodonte de la restauration rapide cette semaine plans annoncés pour introduire des repas destinés aux adultes – avec un jouet gratuit – dans une initiative conçue pour s’affranchir de la nostalgie des célèbres boîtes en carton rouge du restaurant.

La Cactus Plant Flea Market Box est une collaboration entre McDonald’s et la célèbre marque de streetwear, et sera déployée dans les magasins participants à partir du 3 octobre.

Contrairement aux éléments de menu plus petits inclus dans le Happy Meal classique, la boîte du marché aux puces Cactus Plant comprendra soit un Big Mac, soit un Chicken McNuggets de 10 pièces, ainsi qu’un soda et des frites.

À l’intérieur de la boîte se trouveront également “l’une des quatre figurines à collectionner” des mascottes de McDonald’s Grimace, le Hamburglar et Birdie, ainsi qu’un Cactus Buddy.

“Nous prenons l’une des expériences les plus nostalgiques de McDonald’s et la reconditionnons littéralement d’une nouvelle manière qui est hyper pertinente pour nos fans adultes”, a déclaré Tariq Hassan, directeur du marketing de McDonald’s, dans un communiqué.

C’est loin d’être la première incursion de McDonald’s dans des partenariats de marque.

La chaîne a fait des vagues en avril dernier lorsqu’elle s’est associée aux superstars de la K-pop BTS dans le cadre de sa campagne Famous Orders.

En 2020, il a publié un combo inspiré de la commande préférée du rappeur Travis Scott, et il était si populaire qu’il a fait que certains restaurants ont manqué de hamburgers Quarter Pounder, a rapporté CNBC à l’époque.

En plus du repas combiné, McDonald’s et Cactus Plant Flea Market lanceront également une ligne de vêtements et de marchandises en édition limitée.

Les fans qui ne veulent pas le repas mais qui sont intéressés par l’achat des vêtements pourront accéder le site de la collaboration le lundi matin à 11 h HE.

