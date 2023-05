McDonald’s jugé responsable du Chicken McNugget qui a brûlé une fille

FORT LAUDERDALE, Floride –

McDonald’s et un franchisé sont en faute après qu’un Chicken McNugget chaud d’un Happy Meal soit tombé sur la jambe d’une petite fille et lui ait causé des brûlures au deuxième degré, a découvert un jury du sud de la Floride.

Un deuxième jury déterminera combien McDonald’s USA et son propriétaire de franchise, Upchurch Foods, paieront à l’enfant et à sa mère, a rapporté le South Florida SunSentinel.

La décision de jeudi a été partagée, les jurés jugeant le franchisé responsable de négligence et de non-avertissement des clients sur le risque d’aliments chauds, et McDonald’s USA responsable de ne pas avoir fourni d’instructions pour une manipulation sûre des aliments. McDonald’s USA n’a pas été jugé négligent et le jury a rejeté l’argument selon lequel le produit était défectueux.

« C’était un incident malheureux, mais nous sommes respectueusement en désaccord avec le verdict », a déclaré McDonald’s USA dans un communiqué. « Nos clients doivent continuer à compter sur McDonald’s pour suivre les politiques et les procédures pour servir Chicken McNuggets en toute sécurité. »

Le jury a entendu deux jours de témoignages et d’arguments sur l’épisode de 2019 qui a laissé la fillette de 4 ans avec une cuisse brûlée avant de trouver McDonald’s à blâmer.

Philana Holmes a témoigné qu’elle avait acheté des Happy Meals pour son fils et sa fille à la fenêtre du service au volant d’un McDonald’s à Tamarac, près de Fort Lauderdale, a rapporté le SunSentinel. Elle a dit qu’elle avait remis la nourriture à ses enfants, qui étaient sur le siège arrière.

Après son départ, sa fille s’est mise à crier. La mère a témoigné qu’elle ne savait pas ce qui n’allait pas jusqu’à ce qu’elle s’arrête pour aider la fille, identifiée au tribunal comme Olivia, a rapporté le journal. Elle a vu la brûlure sur la jambe de la fille et a pris des photos sur son iPhone, qui comprenaient des extraits audio des cris de l’enfant.

Le son des cris de la jeune fille a été diffusé au tribunal.

L’enfant, qui est autiste, n’a pas témoigné, a rapporté le journal.

Les avocats de McDonald’s ont noté que la nourriture devait être chaude pour éviter une intoxication à la salmonelle et que les pépites n’étaient pas censées être pressées entre une ceinture de sécurité et de la chair humaine pendant plus de deux minutes.

Les parents de la jeune fille ont intenté une action en justice, affirmant que McDonald’s et le propriétaire de la franchise n’avaient pas formé correctement les employés, n’avaient pas averti les clients de la température « dangereuse » de la nourriture et de la cuisson des aliments à une température beaucoup plus élevée que nécessaire.

Alors que les deux parties ont convenu que la pépite avait causé les brûlures, les avocats de la famille ont fait valoir que la température était supérieure à 200 degrés (93 degrés Celsius), tandis que la défense a déclaré qu’elle ne dépassait pas 160 degrés (71 degrés Celsius).