McDonald’s interdit les moins de 18 ans après 17 heures pour des abus horribles contre le personnel alors que des témoins racontent que des jeunes terrorisent la sécurité

Une succursale de MCDONALD’S a annoncé qu’elle interdirait les moins de 18 ans après 17 heures au milieu de rapports faisant état de jeunes abusant du personnel.

La succursale de Liverpool Church Street de la chaîne de restauration rapide a confirmé que les jeunes devraient être accompagnés d’un adulte le soir après que les employés aient été victimes de “violences verbales et physiques”.

La succursale de restauration rapide de Church Street à Liverpool a signalé que le personnel avait été maltraité par des jeunes Crédit : Google Earth

Des informations faisant état de comportements antisociaux ont conduit la chaîne à fermer ses portes aux adolescents la nuit.

Un client a décrit des scènes chaotiques alors que la nouvelle politique était mise en pratique à l’Echo de Liverpool, en disant: “Alors que je partais, le garde de sécurité a arrêté un homme qu’il croyait être un adolescent et lui a dit qu’ils n’autorisaient pas les moins de 18 ans à entrer dans le restaurant après 17h sans un adulte avec eux.”

L’homme aurait dit au garde qu’il était dans la vingtaine.

Selon le témoin, le garde s’est excusé auprès du jeune restaurant et a expliqué qu’il s’agissait d’une nouvelle politique de la succursale.

Discutant des raisons des nouvelles règles, le client a déclaré: “J’étais en ville la nuit précédente et il y avait de grands groupes d’enfants partout dans Liverpool One et ils ont été déplacés plusieurs fois par la sécurité près du cinéma et à Chavasse Park.”

Dans un communiqué, McDonald’s explique le changement de règle et souligne qu’il était, pour l’instant du moins, censé être temporaire.

Un porte-parole du géant de la restauration rapide a déclaré: “Au cours des dernières semaines, nous avons constaté une augmentation du nombre d’incidents de comportement antisocial dans la région, notre peuple étant soumis à des violences verbales et physiques.”

“Nous avons une politique de tolérance zéro en matière de criminalité et de comportement antisocial, et avons temporairement restreint l’accès au restaurant aux U18 à partir de 17 heures.”

La déclaration se terminait en disant: “Cette décision n’a pas été prise à la légère et nous travaillons en étroite collaboration avec la police pour trouver une solution et aider à réduire ces incidents.”