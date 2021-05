McDonald’s gratuit McFlurry, Taco Bell

Ce mardi est l’un des plus grands jours de gratification de l’année – et les goodies ne sont pas réservés qu’aux enseignants.

Le 4 mai est la journée d’appréciation des enseignants, également appelée Journée nationale des enseignants, et par coïncidence, McDonald’s et Taco Bell offrent également de la nourriture gratuite aux enseignants et aux non-enseignants.

McDonald’s propose son nouveau Caramel Brownie McFlurry gratuitement via son application mobile et Taco Bell a un premier cadeau Cinco de Mayo de tacos croquants gratuits. Certains McDonald’s à travers le pays ont des offres spécifiques pour les enseignants, mais il n’y a pas de promotion nationale.

La Semaine d’appréciation des enseignants a officiellement débuté lundi et se poursuivra jusqu’au vendredi. Certaines offres durent plus longtemps, notamment dans les deux plus grands magasins de fournitures de bureau du pays, Staples et Office Depot.

Les dates des offres et de la participation des enseignants peuvent varier selon le lieu. La plupart des offres exigent que les enseignants présentent une pièce d’identité scolaire.

Pour être prudent, vérifiez toujours auprès de votre emplacement le plus proche avant de partir. En outre, certains exigeront que vous ayez une application de restaurant ou que vous vous inscriviez aux courriels.

Rabais de la semaine d’appréciation des enseignants

Costco: Les enseignants peuvent se joindre à Costco en tant que nouveau membre et recevoir une carte d’achat Costco de 20 $. Cette offre, qui ne note pas de date de fin, est via SheerID, qui vérifie l’éligibilité. En savoir plus sur la page SheerID Costco.

Concours Epson: Cinq enseignants seront sélectionnés pour recevoir un EcoTank ET-4760, un jeu supplémentaire de bouteilles d’encre de remplacement et une rame de papier EcoTank dans le cadre d’un concours de médias sociaux du lundi au vendredi. Allez sur @epson sur Facebook, @epsonamerica sur Instagram ou Twitter et participez pour courir la chance de gagner en commentant les publications du concours Epson en utilisant le hashtag #EpsonTeacherApprquencySweepstakes. Il y aura un gagnant chaque jour. Apprenez-en plus dans les règles du concours.

Office Depot: Du dimanche au samedi, les enseignants membres d’Office Depot et d’OfficeMax Rewards recevront 25% de remise en récompenses sur un achat admissible lorsqu’ils présenteront un coupon unique et un numéro de récompenses à la caisse. Le coupon sera disponible en ligne sur officedepot.com/teachers à partir de dimanche.

La place de parking: Jusqu’au 7 mai, les enseignants peuvent obtenir 25% de réduction sur le stationnement à l’aéroport et 10% de réduction par la suite dans la plus grande entreprise de stationnement près de l’aéroport du pays, avec 37 terrains répartis dans 22 villes américaines. Pour profiter de cette offre, les enseignants doivent créer un compte avec une adresse e-mail scolaire.

SheerID: Les enseignants peuvent trouver des réductions supplémentaires via SheerID, qui s’est associé à plusieurs marques pour la Semaine d’appréciation des enseignants afin de proposer des offres exclusives. Trouvez une liste sur sheerid.com/shoppers/teacherdeals.

Agrafes: Les enseignants bénéficient de 20% de réduction sur les achats en magasin pour la Semaine d’appréciation des enseignants du 2 au 9 mai lorsqu’ils présentent une carte d’identité scolaire valide au moment du départ. En magasin uniquement et des exclusions s’appliquent.

Offres de la Semaine nationale des enseignants, cadeaux

Ailes sauvages de buffle: Les enseignants bénéficient de 20% de réduction sur les commandes dans les bars sportifs participants du lundi au vendredi pour un dîner sur place ou à emporter sur présentation d’une carte d’enseignant valide.

Poussin-fil-A: Bien qu’il n’y ait pas d’accord à l’échelle nationale, certains endroits offrent aux enseignants un article gratuit. Une façon de savoir si votre restaurant local a une offre est de consulter sa page Facebook.

Gué: Les enseignants et les consommateurs qui effectuent un essai routier virtuel jusqu’au 7 mai recevront une carte-cadeau électronique de 50 $ qui pourra être utilisée pour contribuer aux demandes des enseignants sur DonorsChoose. La société affirme qu’elle financera pour 1 million de dollars de demandes de ressources en classe par l’intermédiaire de l’organisation à but non lucratif qui fournit aux enseignants une plate-forme pour recevoir des fonds pour les besoins de leur école. Apprenez-en plus et faites l’essai routier sur drive4urschool.com/teachers.

Huddle House: Les enseignants munis d’une carte d’identité scolaire valide reçoivent un repas gratuit et une boisson le mercredi dans les restaurants du pays.

Biscuits d’insomnie: Du lundi au 9 mai, les enseignants reçoivent un cookie classique gratuit avec leur identifiant d’enseignant, aucun achat n’est nécessaire. Ou ils peuvent obtenir un pack de six gratuit avec tout achat.

Épicerie McAlister: Les enseignants reçoivent un thé gratuit du lundi au vendredi sur présentation de leur badge ou de leur carte d’identité. De plus, jusqu’à jeudi, la chaîne accepte les nominations pour qu’un enseignant gagne un service de restauration gratuit sur son site Web. Pour soumettre votre candidature, vous devrez inclure votre nom, votre adresse e-mail, le nom et l’adresse e-mail de la personne que vous proposez, ainsi que la raison pour laquelle vous la proposez. Ceux qui soumettent une candidature recevront un code de promotion de thé gratuit à utiliser dans les 14 jours, mais devront être membre du programme de récompenses McAlister’s Deli pour échanger. Les gagnants seront annoncés le 7 mai.

McDonalds: Bien que McDonald’s n’ait pas d’accord pour la Semaine nationale d’appréciation des enseignants, il propose une offre McFlurry gratuite via son application mobile mardi. Il existe également des accords régionaux pour les enseignants. Certains restaurants de l’Ohio, du nord du Kentucky et du sud-est de l’Indiana offrent un article de boulangerie gratuit avec tout achat du lundi au vendredi pour les enseignants qui présentent une carte d’identité scolaire valide. Vérifiez auprès de votre McDonald’s pour voir s’il y a une offre locale.

Burgers, frites et shakes MOOYAH: Du lundi au mercredi, obtenez 3 $ de rabais sur un achat de 10 $ ou plus sur l’application MOOYAH Rewards ou sur une commande en ligne en utilisant le code de coupon MERCI.

Restaurant et bar O’Charley’s: Les enseignants reçoivent une part de tarte gratuite lorsqu’ils dînent du lundi au vendredi avec une pièce d’identité valide. Un morceau de tarte gratuit par chèque, et l’offre de l’enseignant n’est pas valable avec une autre offre ou réduction.

Outback Steakhouse: Jusqu’au vendredi, la chaîne inclut les enseignants dans sa remise de 10% sur les héros lorsqu’ils présentent un badge ou une pièce d’identité.

PDQ: Du mardi au 13 mai, à l’achat de 10 boîtes-repas ou plus, les clients recevront 1 $ de rabais sur chaque boîte.

Mardi rubis: Obtenez un bar de jardin ou un cheeseburger gratuit le mardi avec des frites ou des tout-petits lorsque les enseignants montrent leurs identifiants d’école.

Drive-In Sonic: Cette offre est en l’honneur des enseignants mais ouverte à tous avec l’application Sonic. Jusqu’au 9 mai, utilisez le code promotionnel TEACHERS à la caisse en ligne ou dans l’application pour débloquer une grande boisson gratuite ou une barbotine avec tout achat.

Appartements Tijuana: Les enseignants reçoivent une entrée gratuite le vendredi en utilisant le code TYVM2575 à la caisse. Une pièce d’identité valide doit être présentée à l’arrivée au restaurant pour récupérer la commande, et la valeur maximale de l’article gratuit est de 9,99 $ plus taxes. La chaîne a déclaré qu’elle pourrait avoir un menu limité en ligne et sur l’application du restaurant cette semaine en raison du « volume de commandes élevé prévu », mais que les articles qui ne semblent pas disponibles en ligne ou sur l’application peuvent être commandés en personne dans les restaurants.

Zaxby: La chaîne avec plus de 900 emplacements dans 17 États offre aux enseignants avec une pièce d’identité valide un repas Big Zax Snak à acheter un jeudi jusqu’à épuisement des stocks.

Plus d’offres: Les franchises individuelles des chaînes nationales peuvent également offrir des cadeaux et des offres spéciales aux enseignants. Certaines entreprises locales rendront également hommage aux enseignants, et l’un des moyens les plus simples de le savoir est de consulter les réseaux sociaux des restaurants.

Accord d’appréciation des enseignants de Chipotle?

Chipotle Mexican Grill n’a pas encore annoncé d’accord pour l’appréciation des enseignants pour 2021, mais la chaîne offre 250000 codes de réduction gratuits à acheter un pour un pour Cinco de Mayo via le jeu-questionnaire Chipotle IQ.

Le concours de cinq jours a débuté lundi sur chipotleiq.com et se poursuit jusqu’à 23 h 59 (heure du Pacifique) le 7 mai. Il y aura 50 000 prix remis chaque jour pour les personnes qui répondent correctement aux 10 questions du jeu.

En savoir plus sur le concours ici.

Tacos croustillants Taco Bell gratuits mardi

Taco Bell dit avoir créé une nouvelle « phase lunaire » qu’il a surnommée « Taco Moon ».

Et puisque la chaîne de restauration rapide dit que la lune ressemblera à un taco mardi, elle offrira des tacos gratuits dans le monde entier. Aux États-Unis, les tacos gratuits seront croustillants, a déclaré la chaîne dans un communiqué de presse.

Mais la date à laquelle l’offre est disponible dépend de la façon dont vous la commandez.

Le taco gratuit est disponible toute la journée du mardi lors de la commande en ligne ou via l’application, et il est disponible de 20h à 23h59 lors de la commande en magasin.

Mardi et mercredi, qui est Cinco de Mayo, Taco Bell offrira également à ses membres récompenses 150 points bonus sur la boîte de 5 $ Construisez vos propres envies et le pack de 15 $ Construisez votre propre taco. En savoir plus sur tacobell.com/taco-moon.

Les mardis Wawa Free Coffee sont de retour pour mai

Les membres Wawa Rewards peuvent obtenir gratuitement du café chaud ou glacé tous les mardis de mai. Les nouveaux membres peuvent profiter du billet de faveur s’ils s’inscrivent avant 20 h mardi.

L’offre est pour le café chaud en libre-service jusqu’à 24 onces et le café glacé artisanal fraîchement moulu (pas en libre-service) jusqu’à 32 onces. En savoir plus sur le programme de fidélité sur wawarewards.com.

