McDonald’s fait appel à un vétéran de l’entreprise en tant que premier responsable mondial de la clientèle

McDonald’s a annoncé lundi avoir choisi le vétéran de l’entreprise Manu Steijaert en tant que premier directeur mondial de la clientèle dans sa dernière étape pour améliorer l’expérience client numérique et en personne.

Dans le nouveau rôle de Steijaert, qui débutera le 1er août, il rapportera au PDG Chris Kempczinski et dirigera la nouvelle équipe d’expérience client. Le marketing, l’analyse des données, l’engagement numérique des clients et le nouveau programme de fidélité de McDonald’s relèveront tous de sa compétence.

« Nos clients devraient pouvoir se déplacer de manière transparente entre les canaux de service en magasin, à emporter et de livraison afin que nous offrions encore plus de commodité et une meilleure personnalisation », a déclaré Kempczinski dans un message au système McDonald’s consulté par CNBC. « En pensant à cet avenir, j’ai conclu que nous devions supprimer certaines barrières internes et certains silos qui conduisent finalement à une expérience client fragmentée. »

Steijaert travaille pour McDonald’s depuis 2001, mais ses liens avec le géant de la restauration rapide remontent à plusieurs décennies. Ses parents étaient des franchisés McDonald’s en Belgique. Depuis 2019, il est vice-président des marchés opérés à l’international, un segment qui comprend la France et l’Australie.

Les actions de McDonald’s ont augmenté de 13% cette année, ce qui lui donne une valeur marchande de 181 milliards de dollars. La société devrait publier ses résultats du deuxième trimestre mercredi.