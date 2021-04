Domino’s Pizza et McDonald’s ont tous deux signalé que les chèques de relance du gouvernement avaient amélioré leurs résultats du premier trimestre, mais les deux sociétés ne sont pas d’accord sur l’impact à long terme de l’argent supplémentaire dans les portefeuilles des consommateurs.

Le gouvernement fédéral a commencé à envoyer la deuxième série de chèques de relance allant jusqu’à 600 $ aux personnes admissibles à la fin de décembre, juste avant le début du premier trimestre. Une troisième série de chèques, d’une valeur maximale de 1 400 $ aux personnes admissibles, a été envoyée à la fin du mois de mars. L’IRS envoie toujours des chèques de relance aux contribuables dont les paiements ne sont jamais arrivés ou étaient trop petits.

Les entreprises de restauration, allant du propriétaire d’Outback Steakhouse, Bloomin ‘Brands, à la société mère de Taco Bell, Yum Brands, ont appelé les chèques comme un facteur contribuant à la croissance de leurs ventes au premier trimestre. Un rapport de Rabobank et Earnest Research a estimé que les consommateurs ont dépensé de 10 à 15% plus d’argent dans les restaurants au cours des quatre semaines suivant les deux premiers contrôles de relance. Mais on ne sait toujours pas si les paiements stimulent réellement la dynamique de l’économie ou fournissent simplement une secousse temporaire aux dépenses des restaurants qui se dissipera.

Domino a présenté une théorie potentielle.

« Nous sommes certainement toujours – vous savez, pas seulement chez Domino’s mais dans l’ensemble de l’économie – encore un peu sur la vague de relance gouvernementale », a déclaré jeudi le PDG de Domino, Ritch Allison, aux analystes.

La chaîne de pizzas a déclaré aux investisseurs que les ventes plus élevées résultant des contrôles de relance avaient incité la société à ne pas organiser de promotions agressives de la semaine de relance au cours du trimestre. Même sans les promotions, Domino’s a signalé une croissance des ventes des magasins comparables aux États-Unis de 13,4%.

McDonald’s, en revanche, a minimisé l’impact des chèques. Le PDG Chris Kempczinski a déclaré jeudi aux analystes qu’il ne faisait aucun doute qu’ils avaient profité à l’entreprise, mais la croissance des ventes à magasins comparables de 13,6% de la chaîne au cours du trimestre était « bien au-delà » des seuls chèques. McDonald’s a crédité d’autres initiatives de l’entreprise, comme les promotions autour des commandes préférées des célébrités, le lancement de son sandwich au poulet croustillant et l’augmentation des ventes numériques, pour la solide performance américaine.

« Je pense que vous pouvez également affirmer que les contrôles de relance se dissipent maintenant, en général, mais nous constatons une dynamique continue dans nos affaires », a déclaré Kempczinski.

Le directeur financier de McDonald’s, Kevin Ozan, a déclaré que le consommateur américain était toujours en assez bonne santé et prêt à retourner dans les salles à manger de la chaîne lors de leur réouverture.

« Je ne pense pas que nous ayons une grande inquiétude en ce moment sur la capacité des consommateurs à pouvoir dépenser », a déclaré Ozan.

Comme le reste du secteur de la restauration rapide, les ventes de McDonald aux États-Unis ont rebondi rapidement pendant la pandémie de coronavirus, attirant les consommateurs avec ses allées au volant pratiques et ses prix bon marché. Domino’s a connu une demande croissante tout au long de la crise, suscitant des inquiétudes quant à la fatigue potentielle de la pizza alors que la pandémie s’atténue.

Les actions de McDonald’s ont augmenté de moins de 1% dans les échanges du matin après que la société ait dépassé les estimations de Wall Street pour ses bénéfices et ses revenus et relevé ses perspectives de ventes à l’échelle du système pour l’année complète. À 180 milliards de dollars, sa valeur marchande est plus de 10 fois supérieure à celle de Domino. Les actions de la chaîne de pizzas ont augmenté de 2% dans les échanges du matin après avoir annoncé résultats mitigés au premier trimestre.