McDonald’s et Chipotle affirment que les clients diminuent et visitent moins souvent à mesure que l’inflation frappe les budgets

McDonald’s et Chipotle Mexican Grill affirment que les clients pressés par l’inflation choisissent des plats moins chers et visitent moins souvent leurs restaurants, signalant des tendances qui pourraient toucher l’ensemble de l’industrie de la restauration.

Les deux sociétés ont été parmi les premières chaînes de restauration à publier leurs résultats du deuxième trimestre. Wingstop, Starbucks et le propriétaire de Taco Bell, Yum Brands, devraient tous publier leurs rapports sur les revenus au cours de la semaine prochaine.

À partir de la mi-mai, Chipotle a déclaré mardi que les clients à faible revenu visitaient moins fréquemment ses restaurants, ce qui ralentissait le trafic. Plus tôt dans la journée, les dirigeants de McDonald’s ont également déclaré que certains clients à faible revenu sont passés à son menu de valeur ou se sont retirés des repas combinés pour économiser de l’argent. Mais les dirigeants de McDonald’s ont ajouté que la chaîne profite également du fait que les clients négocient des restaurants à service complet ou à restauration rapide plus chers.

Le commentaire des entreprises de restauration fait suite à la réduction brutale de ses perspectives de bénéfices par Walmart, citant la flambée des prix de la nourriture et de l’essence qui comprime le portefeuille des consommateurs. La hausse des prix des produits de première nécessité a réduit la volonté des acheteurs d’acheter des articles tels que des vêtements et des appareils électroniques – ou de dîner au restaurant et de commander la livraison de nourriture.

En moyenne, les prix des menus des restaurants ont augmenté de 7 % au cours des trois mois se terminant en mai par rapport à la période de l’année précédente, selon le NPD Group. Au cours de la même période, les consommateurs issus de ménages dont le revenu est inférieur à 75 000 dollars ont réduit leurs visites dans les fast-foods de 6 %, a indiqué la société d’études de marché.

Les directeurs généraux des restaurants, dont Chris Kempczinski de McDonald’s, ont souligné l’écart entre la hausse des prix des produits d’épicerie et des repas au restaurant comme un avantage pour les restaurants. Les prix des aliments à domicile ont grimpé de 12,2 % au cours des 12 derniers mois, tandis que les prix des aliments hors domicile n’ont augmenté que de 7,7 %, selon l’indice des prix à la consommation du Bureau of Labor Statistics.

“Je ne sais pas quel est l’impact de cela, mais nous nous attendons certainement à ce que nous en remarquions certains avantages”, a déclaré Kempczinski aux analystes mardi lors de la conférence téléphonique de la société.

Historiquement, les chaînes de restauration rapide se sont bien comportées pendant les ralentissements économiques, car les convives se tournent vers des options moins chères sans pour autant renoncer à manger au restaurant.

McDonald’s est l’un des restaurants les mieux placés pour profiter de la baisse des prix des consommateurs, selon Andrew Strelzik, analyste chez BMO Capital Markets. Les dirigeants ont vanté les offres de valeur de la chaîne par rapport à leurs concurrents, alors même que la société et ses franchisés augmentaient les prix.

En tant que chaîne rapide et décontractée, Chipotle affirme que la plupart de ses clients ne sont pas aussi sensibles aux prix.

“Le consommateur à faible revenu a définitivement réduit sa fréquence d’achat”, a déclaré le PDG Brian Niccol lors de la conférence téléphonique de l’entreprise. “Heureusement pour Chipotle, vous savez, la majorité de nos clients sont des consommateurs à revenu familial plus élevé.”

La chaîne de burrito a déclaré qu’elle était convaincue de pouvoir augmenter les prix des menus sans effrayer ses principaux clients. Il prévoit d’augmenter les prix d’environ 4 % en août pour couvrir la hausse des coûts des tortillas, des avocats et des emballages.

L’action Chipotle a augmenté de 11% dans les échanges du matin mercredi après l’annonce d’une nouvelle série de hausses de prix et d’une baisse des bénéfices. Les actions de McDonald’s ont baissé de moins de 1% après que Deutsche Bank a déclassé le titre, citant sa valorisation par rapport à ses pairs de la restauration rapide.

D’ici la fin de l’année, l’analyste de BTIG, Peter Saleh, prédit que les prix des menus de Chipotle seront environ 20 % plus élevés qu’ils ne l’étaient deux ans plus tôt. Les concurrents de la chaîne ont augmenté leurs prix à des niveaux similaires, voire supérieurs, selon une enquête menée par l’entreprise.

“Les résultats de notre enquête sur les prix indiquent que Chipotle a toujours un pouvoir de tarification sur lequel il peut s’appuyer pour soutenir les marges dans cet environnement inflationniste”, a écrit Saleh.

Pour le deuxième trimestre, Chipotle a enregistré une croissance des ventes des magasins comparables de 10,1 %, en deçà des attentes de Wall Street de 10,9 %. Cette augmentation est en grande partie le résultat de hausses de prix antérieures, qui ont compensé une baisse de l’achalandage.

Certains analystes se sont demandé dans quelle mesure Chipotle supplémentaire pourrait augmenter les prix. L’analyste de Cowen, Andrew Charles, a écrit dans une note que les hausses prévues cet été pourraient éroder davantage le trafic, en particulier compte tenu de l’environnement économique incertain noté par les dirigeants de l’entreprise.

— Ian Krietzberg ont contribué au reportage de cette histoire.