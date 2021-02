McDonald’s espionne ses employés à la recherche d’un salaire minimum de 15 $ l’heure – Médias

Le géant de la restauration rapide McDonald’s aurait mis en place une équipe « d’analystes du renseignement » pour surveiller et collecter des données sur les employés soupçonnés d’être membres du mouvement « Fight For $ 15 », qui cherche à augmenter le salaire minimum.

La révélation accablante sur l’espionnage interne présumé pratiqué par McDonald’s a été publiée mercredi par Vice’s Motherboard. L’entreprise a mis en place une équipe de «Analystes du renseignement dans les bureaux de Chicago et de Londres», selon le rapport.

L’équipe d’espionnage a été chargée de garder un œil sur les activités des organisateurs de Fight For $ 15, en essayant de déduire «Quels travailleurs de McDonald’s sont actifs dans le mouvement.» Le mouvement visant à augmenter le salaire minimum des travailleurs de l’entreprise a vu le jour en 2012, se répandant depuis les États-Unis dans plusieurs autres pays. McDonald’s, cependant, a rejeté à plusieurs reprises les appels à une augmentation, soulignant le salaire minimum fédéral américain qui se situe toujours à 7,25 $ l’heure.

McDonald’s a officiellement promis de « Ne pas utiliser nos ressources, y compris les lobbyistes ou le personnel, pour s’opposer aux augmentations du salaire minimum aux niveaux fédéral, étatique ou local » en 2019, déclarant cependant que les augmentations devraient être introduites progressivement. Le changement de politique n’a touché que les restaurants appartenant à des entreprises, car les régulateurs américains ont jugé que l’entreprise n’était pas responsable des pratiques de travail de ses franchisés.

Le rapport suggère que l’espionnage a été principalement effectué via les médias sociaux, les analystes recherchant dans les profils des travailleurs. L’objectif déclaré de l’équipe d’analystes était de découvrir: « Comment et où 15 FF attaqueront la marque. »

« L’idée était de déterminer leur stratégie, de la contrer et de découvrir où se trouvent les principaux acteurs et qui ils connaissent »,a déclaré à Motherboard un ancien employé de McDonald’s.

Le mouvement a organisé à plusieurs reprises des rassemblements devant les restaurants de la chaîne et des sorties de masse, exhortant le géant de la restauration rapide à payer. La société perçoit apparemment les protestations salariales comme une hostilité ouverte, selon un rapport interne de McDonald’s obtenu par Motherboard.

«Les manifestants se sont rassemblés dans des parkings, ont placé des panneaux sur leurs voitures en traversant les parkings et le service au volant, ont bloqué la circulation et ont garé des camions d’affichage avec des messages de 15 FF à l’extérieur. [McDonald’s HQ] et les restaurants, « Le document intitulé « Activité en cours de 15 FF contre McDonald’s pendant la crise du COVID-19 » se lit, déplorant le manque de préavis.

Il y a eu peu ou pas d’avis avant les manifestations de protestation, les lettres de grève étant souvent envoyées le jour de l’événement ou même pendant que l’événement se déroule.

L’équipe d’espionnage de l’entreprise aurait utilisé des «Outils de surveillance des médias sociaux» pour extraire des données et collecter des informations à partir des comptes des employés. L’opération aurait également impliqué la création de « Faux personnages Facebook » pour espionner les travailleurs.

McDonald’s a fermement nié les allégations, insistant sur la société «N’a jamais utilisé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour collecter activement des informations, y compris sur l’activité professionnelle.»

« Cette histoire est chargée de fausses informations, rassemblant des informations disparates pour construire un récit sensationnaliste qui est inexact et trompeur », Le porte-parole de McDonald’s, Jesse Lewin, a déclaré à Motherboard.

Dans le même temps, Lewin a admis que la société avait effectivement une division du renseignement, mais a soutenu que c’était «Pas inhabituel pour une grande multinationale comme la nôtre.» Les espions d’entreprise, cependant, ne sont apparemment pas chargés de surveiller la société employés, et «aucun des travaux d’intelligence d’affaires n’est lié aux relations de travail».

«Par exemple, nous avons la responsabilité de surveiller les activités de protestation syndicale qui pourraient avoir pour but de perturber les activités du restaurant qui pourraient mettre en danger la sécurité de l’équipage et des clients». Lewin a expliqué.

