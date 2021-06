McDonald’s embauchera 20 000 employés et ouvrira 50 nouveaux restaurants plus tard cette année alors que le verrouillage s’assouplit

MCDONALD’S va recruter 20 000 employés et ouvrir 50 nouveaux restaurants plus tard cette année, a annoncé le géant de la restauration rapide.

De nouvelles franchises seront mises en place dans des endroits à travers le pays au cours des 12 prochains mois, tandis que du personnel supplémentaire sera employé pour doter les nouveaux points de vente.

McDonald’s compte actuellement plus de 130 000 membres d’équipage au Royaume-Uni et en Irlande Crédit : Getty

McDonalds a déclaré que les ajouts ne devaient pas remplacer les emplois perdus pendant la pandémie Crédit : Alamy

La campagne de recrutement intervient en prévision d’une augmentation de la capacité de l’équipage dans le cadre de l’évolution des directives du gouvernement sur les coronavirus.

McDonalds a déclaré que les ajouts ne devaient pas remplacer les emplois perdus à cause de la pandémie, mais plutôt pour préparer les restaurants supplémentaires.

Paul Pomroy, PDG de McDonald’s UK & Ireland a déclaré : « C’est fantastique de pouvoir offrir à 20 000 personnes supplémentaires l’opportunité de travailler avec nous.

« Il ne fait aucun doute que la pandémie a eu un impact énorme sur les opportunités d’emploi de nombreuses personnes et a menacé l’avenir des rues commerçantes du pays.

« Nos 1 400 restaurants sont gérés par 200 franchisés locaux, ce qui signifie que nous avons un intérêt personnel dans chacune de nos communautés. »

Pomroy a déclaré que chaque ouverture était une « grande responsabilité ».

« Les mesures que nous avons annoncées aujourd’hui reflètent notre engagement à continuer à innover et à investir dans les communautés et les économies locales que nous servons. »

Actuellement, McDonald’s compte plus de 130 000 membres d’équipage au Royaume-Uni et en Irlande, ce qui en fait l’un des plus gros employeurs du pays.

Pomroy a déclaré au Telegraph McDonald’s se concentrerait sur les rues principales dans le but de redonner vie aux centres-villes en difficulté.

Il a également ignoré les craintes d’une baisse à long terme de la fréquentation du centre-ville après la pandémie, déclarant: « La grande rue principale britannique va se poursuivre dans le futur. »

La chaîne avait refusé de dire où les nouvelles chaînes ouvriraient.

Dans le cadre de la structure salariale de l’entreprise, toute personne de moins de 21 ans sera payée plus que le salaire minimum national.

Toute personne de plus de 21 ans sera payée plus que le salaire vital national, qui est actuellement de 8,91 £ de l’heure.

Aux États-Unis, McDonald’s a annoncé en mai que les salaires horaires de ses restaurants appartenant à l’entreprise étaient en moyenne de 10 %.

Cela s’est produit au milieu d’une pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie de la restauration et de campagnes pour augmenter les salaires.