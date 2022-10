McDonald’s dit “au revoir” au McRib, encore une fois

En effet, la chaîne de hamburgers espère que l’amour pour le sandwich – qui comprend une galette de porc McRib, un petit pain, une sauce barbecue, des cornichons et des oignons – sera suffisamment fort pour amener les clients à payer pour le produit McRib en édition limitée, qu’il vendra sur son site internet lors de la course “finale” du McRib.

Le sandwich sera disponible à partir du 31 octobre et McDonald’s a publié du matériel promotionnel encourageant les clients à “savourer notre célèbre sandwich au porc comme si c’était le dernier !”

L’offre saisonnière, qui depuis son introduction en 1981 a périodiquement disparu du menu du géant de la restauration rapide, fait une apparition de plus dans les établissements McDonald’s du pays.

“Comme toute véritable tournée d’adieu, nous espérons que ce n’est pas un” au revoir “mais un” à plus tard “”, déclare McDonald’s dans son communiqué de presse . “Parce que nos stans McRib l’ont vécu maintes et maintes fois : vous ne savez jamais quand – ou si – le McRib reviendra.”

C’est une marque américaine très emblématique, mais ils sont un peu poussiéreux. Les tactiques de marketing de rareté sont un moyen… d’être ludique et de rester engagé avec leurs consommateurs.

Une partie du raisonnement derrière l’approche récente de McDonald’s en matière de promotions en édition limitée – l’année dernière, il s’est associé aux superstars de la K-pop BTS dans le cadre de sa campagne Famous Orders – est de créer de l’enthousiasme pour la marque auprès d’un public plus jeune.

“Ils sont une marque américaine très emblématique, mais ils sont un peu poussiéreux”, déclare Goldsmith. “Les tactiques de marketing de rareté sont un moyen qui permet à McDonald’s d’être ludique et de rester engagé avec ses consommateurs, mais aussi d’être fidèle à beaucoup de ce qui fait de cette marque sa marque.”

“Si vous regardez les Happy Meals pour adultes, les jouets sont en édition limitée et sont revendus sur eBay pour une majoration de 10 x. Le produit McRib sera probablement également en édition limitée, puis sera revendu avec une énorme majoration”, ajoute-t-elle.

“McDonald’s ne gagne pas d’argent sur le marché secondaire d’eBay, mais le bouche à oreille maintient la marque à jour et l’introduit dans votre maison de manière nouvelle et différente.”

Alors que McDonald’s dit qu’il est possible que le McRib entre dans son cimetière de restauration rapide avec le McPizza, les Chicken Selects et les Snack Wraps, Goldsmith pense qu’il est plus probable qu’improbable que le McRib fera son retour à un moment donné.

“Je veux dire, [consumers] l’a perdu pendant huit ans, n’est-ce pas ? C’est une vraie menace », dit-elle. « Mais est-ce que ça reviendra ? Je suppose que oui.”

