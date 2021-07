McDonald’s, Boeing, Pfizer, Spotify et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux avant la cloche :

McDonald’s (MCD) – La chaîne de restaurants a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 2,37 $ par action, contre une estimation consensuelle de 2,11 $, avec des revenus dépassant également les prévisions de Wall Street. Les ventes des magasins comparables aux États-Unis ont bondi de 25,9% tandis que les ventes mondiales ont augmenté de 40,5%, toutes deux supérieures aux estimations des analystes.

Boeing (BA) – Boeing a annoncé un bénéfice surprise de 40 cents par action, les analystes ayant anticipé une perte de 83 cents par action. Les revenus ont également dépassé les estimations, aidés par des livraisons d’avions plus élevées et des résultats plus solides des opérations de défense et de service mondiales de la société. Les actions ont progressé de 2,2 % en pré-marché.

Pfizer (PFE) – Pfizer a battu les estimations de 10 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 97 cents par action, et des revenus supérieurs aux estimations également. Le fabricant de médicaments a également relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, anticipant la poursuite des ventes élevées de son vaccin Covid-19.

Spotify (SPOT) – Spotify a chuté de 3% en pré-commercialisation, malgré l’annonce d’une perte plus faible que prévu pour son dernier trimestre et de revenus meilleurs que prévu. Le service de streaming musical a noté que son nombre d’utilisateurs actifs mensuels était inférieur à ses prévisions antérieures.

Shopify (SHOP) – Shopify a augmenté de 2,1% dans les échanges avant commercialisation, après avoir annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 2,24 $ par action, contre une estimation consensuelle de 97 cents. Le fournisseur de plate-forme de commerce électronique a continué de profiter de l’essor des achats en ligne.

Apple (AAPL) – Apple a chuté de 1% dans les échanges avant commercialisation après avoir averti que l’impact négatif de la pénurie mondiale de puces s’aggraverait ce trimestre. Cette mise en garde est intervenue après qu’Apple a annoncé un bénéfice trimestriel de 1,30 $ par action, dépassant l’estimation consensuelle de 1,01 $ et vu les revenus augmenter également par rapport aux estimations.

Alphabet (GOOGL) – Alphabet a gagné 27,26 $ par action pour son dernier trimestre, bien au-dessus de l’estimation consensuelle de 19,34 $. Les revenus de la société mère Google ont également dépassé les estimations au milieu de l’augmentation continue des dépenses publicitaires en ligne. Les actions d’Alphabet ont bondi de 3,9% en pré-commercialisation.

Microsoft (MSFT) – Microsoft a battu les estimations de 25 cents avec un bénéfice trimestriel de 2,17 $ par action, tandis que les revenus ont également dépassé les estimations grâce à la forte croissance continue de l’activité de cloud computing de l’entreprise. Microsoft continue de profiter de la transition pandémique vers le travail et l’apprentissage à domicile. Microsoft a ajouté 1,4% dans les échanges avant commercialisation.

Starbucks (SBUX) – Starbucks a gagné 1,01 $ ajusté par action pour son dernier trimestre, dépassant l’estimation consensuelle de 78 cents, avec des revenus dépassant également les prévisions. La chaîne de café a déclaré que les coûts plus élevés de la main-d’œuvre et des fournitures pourraient rester pendant des mois à venir et le stock a chuté de 2,9% en pré-commercialisation.

Visa (V) – Visa a progressé de 14 cents par rapport aux prévisions du consensus avec un bénéfice trimestriel ajusté de 1,49 $ par action. Les revenus du réseau de paiement ont également dépassé les estimations. Visa a profité du rebond des dépenses de voyages et de divertissement, mais le titre a reculé de 1,3 % en pré-marché.

Advanced Micro Devices (AMD) – Les actions d’AMD ont augmenté de 2,3% en pré-commercialisation alors que le fabricant de puces prévoyait des revenus du trimestre en cours supérieurs aux attentes des analystes. Il prédit une forte demande de puces utilisées dans les consoles de jeux et les centres de données, après un trimestre qui l’a vu battre les estimations de Street sur les résultats supérieurs et inférieurs.

Mattel (MAT) – Mattel a dépassé les estimations pour son dernier trimestre et a également relevé ses prévisions pour l’année entière. Le fabricant de jouets s’attend à une forte demande continue pour ses marques Barbie et Hot Wheels, même s’il prévoit d’augmenter les prix. Les actions ont bondi de 5,4% en pré-marché.

Teladoc Health (TDOC) – Teladoc a perdu 86 cents par action pour son dernier trimestre, soit plus que la perte de 56 cents à laquelle Wall Street s’attendait. Les revenus ont dépassé les prévisions, mais le titre est sous pression en raison d’une croissance des effectifs plus faible que prévu pour le fournisseur de services de télésanté. L’action a chuté de 9,6% en pré-marché.