McDonald’s, Blackstone, Netflix et autres

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Comcast (CMCSA) – La société mère NBCUniversal et CNBC a gagné 77 cents ajustés par action pour le quatrième trimestre, 4 cents au-dessus des estimations, avec des revenus également supérieurs aux prévisions des analystes. Comcast a également annoncé une hausse de dividende de 8 % et porté son programme de rachat d’actions à 10 milliards de dollars. Comcast a augmenté de 1,1% dans les échanges avant commercialisation.

McDonald’s (MCD) – McDonald’s a chuté de 2% dans le pré-marché après avoir manqué les estimations du chiffre d’affaires et du résultat net pour le quatrième trimestre. Le restaurateur a perdu 11 cents de moins que le consensus avec un bénéfice trimestriel ajusté de 2,23 dollars par action, pénalisé par la hausse des dépenses.

Blackstone (BX) – L’action de la société de capital-investissement a bondi de 4 % dans les échanges avant commercialisation après avoir enregistré un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. Blackstone a déclaré un bénéfice distribuable par action de 1,71 $, contre une estimation consensuelle de 1,37 $, grâce à de solides performances d’investissement et à des rentrées de fonds record.

Netflix (NFLX) – L’investisseur William Ackman’s Pershing Square a acheté 3,1 millions d’actions du service de streaming vidéo, affirmant qu’une vente récente d’actions Netflix présentait une opportunité d’achat attrayante. Netflix a gagné 4,5 % en précommercialisation.

Tractor Supply (TSCO) – Le détaillant de produits de rénovation domiciliaire et de fournitures agricoles a annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, a augmenté son dividende trimestriel de 77 % et a augmenté son programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars. Le titre a progressé de 3,8% en pré-commercialisation.

Tesla (TSLA) – Tesla a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 2,54 $ par action, 18 cents au-dessus des estimations, avec des revenus dépassant également les prévisions de Wall Street. Tesla a déclaré qu’il n’introduirait aucun nouveau modèle cette année – y compris son Cybertruck – car il donne la priorité aux livraisons à la suite des problèmes de chaîne d’approvisionnement en cours. Tesla a chuté de 1,2% dans l’action de précommercialisation.

Intel (INTC) – Intel a dépassé les estimations de 18 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 1,09 $ par action et des revenus supérieurs aux estimations des analystes. Le bénéfice global a diminué par rapport à l’année précédente, le fabricant de puces ayant augmenté ses dépenses pour de nouvelles installations de production et de nouveaux produits, et l’action a chuté de 3,3 % dans les échanges avant commercialisation.

Levi Strauss (LEVI) – Levi Strauss a bondi de 8,3 % sur le prémarché après que la société de vêtements a publié une prévision annuelle optimiste dans un contexte de forte demande pour ses jeans et ses vestes. Levi Strauss a dépassé les estimations sur les lignes du haut et du bas pour le quatrième trimestre, gagnant 41 cents ajustés par action, un cent au-dessus des estimations.

LendingClub (LC) – Les actions de LendingClub ont plongé de 15,6% dans le pré-marché malgré des estimations supérieures et inférieures pour son dernier trimestre, car il a publié des prévisions pour l’année complète plus faibles que prévu.

Lam Research (LRCX) – Lam Research a dépassé les estimations de 2 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 8,53 $ par action. Cependant, les revenus du fabricant de puces ont manqué les estimations et il a publié des prévisions trimestrielles plus faibles que prévu dans un contexte de problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement. Les actions de Lam ont baissé de 5,3% dans les échanges avant commercialisation.

Seagate Technology (STX) – Seagate Technology a bondi de 8 % dans l’action de précommercialisation après que le fabricant de disques durs a publié des prévisions optimistes et relevé son objectif de marge bénéficiaire à long terme.