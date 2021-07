McDonald’s aurait ajouté les frais de scolarité et la garde d’enfants à des avantages adoucis pour attirer de nouveaux travailleurs

Le signe au restaurant McDonald’s sur Penn Ave à Sinking Spring, PA, le 8 avril 2021 avec un message sur un tableau en dessous qui dit « Work Here $15 And Free Meals ».

Les franchises McDonald’s offrent des salaires horaires, des congés payés et des frais de scolarité plus élevés pour tenter de convaincre les travailleurs, selon un rapport du Wall Street Journal, alors que les chaînes de restauration rapide et les restaurants ont du mal à embaucher du personnel.

Les propriétaires de devantures de magasins de la chaîne alimentaire proposent également des services de garde d’enfants, selon le rapport. L’avantage est devenu populaire parmi les entreprises pendant la pandémie alors que les employeurs et les Américains sortant de la pandémie cherchent à s’adapter.

Les restaurants ont été parmi les entreprises les plus durement touchées lors des fermetures de Covid, licenciant bon nombre de leurs travailleurs alors que les ventes stagnaient. Maintenant que les industries à travers le pays ont repris leurs activités, les restaurants ont du mal à répondre à la demande.

D’autres grandes chaînes de restaurants – dont Papa John’s, Chipotle et PF Chang’s – ont également renforcé les incitations pour les nouveaux travailleurs, notamment des primes d’inscription et un accès élargi aux avantages sociaux.

Les franchisés de McDonald’s ont convenu le mois dernier d’aider à renforcer la formation, la flexibilité sur le lieu de travail, les salaires et les avantages pour les travailleurs sur tous les marchés, selon le Journal.

En mai, McDonald’s a annoncé une augmentation de salaire d’environ 10 % pour certains de ses employés alors qu’il se précipitait pour embaucher des travailleurs et répondre à la demande. L’entreprise s’attend à ce que son salaire horaire moyen soit de 15 $ d’ici 2024.

La société n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires sur les avantages élargis.

Lire le rapport complet sur Le journal de Wall Street.