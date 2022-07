McDonald’s augmente le prix du cheeseburger britannique pour la première fois en 14 ans

D’autres articles du menu alimentaire de McDonald’s UK ont augmenté de prix entre 10p et 20p, y compris ses boîtes à partager McNugget, les repas du petit-déjeuner et les mises à niveau des repas moyens à grands.

Dans une déclaration aux clients, le PDG de McDonald’s Royaume-Uni et Irlande, Alistair Macrow, a déclaré que la montée des pressions inflationnistes avait forcé l’entreprise à faire des “choix difficiles” en matière de prix.

“Les pressions d’aujourd’hui signifient, comme beaucoup, que nous devons faire des choix difficiles concernant nos prix”, a déclaré Macrow.

“Tout comme vous, notre entreprise, nos franchisés qui possèdent et exploitent nos restaurants, et nos fournisseurs ressentent tous l’impact de la hausse de l’inflation”, a-t-il ajouté.

Les hausses surviennent alors que les entreprises sont confrontées à des coûts accrus pour des éléments tels que le carburant, les salaires et les ingrédients, alors que l’inflation continue de monter en flèche. Au Royaume-Uni, l’inflation a atteint un nouveau pic de 9,4 % en juin, son plus haut niveau depuis 40 ans.

Macrow a déclaré que l’entreprise avait retardé les hausses de prix aussi longtemps que possible, mais qu’il n’était plus possible d’absorber la hausse des coûts au sein de l’entreprise.

“Nous comprenons que toute augmentation de prix n’est pas une bonne nouvelle, mais nous avons retardé et minimisé ces changements aussi longtemps que nous le pouvions”, a-t-il déclaré.

Cela survient un jour après que McDonald’s a annoncé une augmentation de 9,7 % de ses ventes mondiales pour les trois mois se terminant fin juin, par rapport à la même période l’an dernier.

McDonald’s, qui gère plus de 36 000 restaurants dans plus de 100 pays, a déjà mis en place un certain nombre de hausses de prix dans son réseau de restaurants aux États-Unis depuis l’année dernière.