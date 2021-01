McDonald’s arrête de servir des plats à emporter dans TOUTES les succursales britanniques

McDonald’s ferme tous ses 1300 restaurants à travers la Grande-Bretagne pour des plats à emporter après que l’Angleterre a été plongée dans un troisième verrouillage national.

La chaîne restera ouverte au service au volant et à la livraison, mais les clients ne seront plus autorisés à l’intérieur des magasins pour passer des commandes, même s’ils les retirent.

L’annonce a été faite à 20 heures hier soir, le service de plats à emporter sans rendez-vous se terminant dans un avenir prévisible après la fermeture des restaurants trois heures plus tard.

Le directeur général de McDonald’s au Royaume-Uni et en Irlande, Paul Pomroy, a déclaré: « Suite aux dernières annonces du gouvernement, nos restaurants resteront ouverts pour les services Drive-Thru et McDelivery et Click & Serve pour Drive-Thru qui est disponible via l’application My McDonald’s.

« Nos services de restauration à emporter et sans rendez-vous seront temporairement indisponibles pendant que nous prendrons le temps d’examiner et de réévaluer nos procédures de sécurité avec un organisme indépendant de santé et de sécurité.

«Il s’agit d’un changement temporaire dans nos opérations pour nous permettre de tester et de valider toute mesure supplémentaire susceptible d’améliorer davantage la sécurité de notre service de plats à emporter.

« Nous continuerons de tenir les clients informés via l’application My McDonald’s et notre site Web. »