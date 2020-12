La chaîne de restauration rapide populaire McDonald’s a lancé son système de commande dédié basé sur WhatsApp qui permet aux utilisateurs en Inde de commander de la nourriture via la plate-forme de messagerie. Bien que le bot WhatsApp redirige les utilisateurs vers un lien Web distinct où le menu complet est répertorié, cette méthode nécessite moins d’étapes pour passer une commande auprès de l’entreprise que pour passer une commande à partir d’autres applications et sites Web de livraison de nourriture. Le système de commande basé sur WhatsApp est actuellement disponible pour les clients de Delhi et devrait également atteindre d’autres villes de l’Inde. Pour démarrer le processus, les clients devront enregistrer ce numéro, «9953916666» sur leur smartphone.

Ensuite, les utilisateurs devront envoyer « Salut » au bot WhatsApp de McDonald’s, après quoi ils verront un nouvel onglet sur le navigateur de leur téléphone, détaillant le menu complet ainsi que les prix. Une fois les articles ajoutés au panier, les utilisateurs devront fournir leur adresse et leurs coordonnées. Une fois la commande confirmée, une facture sera envoyée au numéro WhatsApp du client. Le géant de la restauration rapide affirme que la nouvelle fonctionnalité de commande basée sur WhatsApp est une extension de son initiative de commande 100% sans contact qui a été introduite dans le cadre du COVID-19[feminine pandémie. Dans ses points de vente, la société a également introduit un menu numérique accessible en scannant le code QR via l’appareil photo du téléphone, réduisant ainsi les points de contact humains pour freiner la propagation du virus.

Plus tôt cette année, des entreprises de livraison de nourriture populaires telles que Zomato et Swiggy ont ajouté des fonctionnalités notables pour assurer la distanciation sociale et regagner la confiance des clients pour la commande de nourriture au restaurant. Les deux plates-formes offrent des détails sur le responsable de la livraison (température corporelle) et le restaurant via COVID-19[feminine étiquettes, pour garantir aux clients que les directives sont respectées. De plus, les deux sociétés ont ajouté de nombreuses méthodes de paiement numérique pour promouvoir les transactions sans contact entre le client et le responsable de la livraison. Notamment, McDonald’s, via la plate-forme de livraison, prétend respecter ces protocoles pour garantir une livraison sûre.