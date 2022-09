McDonald’s annonce une collaboration avec le marché aux puces de Cactus Plant

McDonald’s annonce que des repas heureux pour adultes sont en route en collaboration avec la marque de streetwear Cactus Plant Flea Market.

McDonald’s a cloué chaque collaboration depuis sa diversification et son partenariat avec des artistes et des artistes. Leur collaboration avec Travis Scott a fait exploser le plafond de la collaboration entre artistes et marques alimentaires, ce qui a poussé les utilisateurs des médias sociaux à se précipiter chez McDonald’s pour manger exactement comme Travis. Dans n’importe quel lieu public comme les centres commerciaux ou les concerts, vous êtes sûr de voir au moins un t-shirt McDonald’s et Travis nous rappelant exactement à quel point la collaboration était importante.

McDonald’s annonce une collaboration Happy Meal pour adultes avec le marché aux puces de Cactus Plant

La dernière collaboration de McDonald’s est sûre de ramener chaque adulte à son enfance avec ses nouveaux repas heureux pour adultes. Pour cette collaboration, McDonald’s s’est associé à Cactus Plant Flea Market. CPFM a quelques collaborations massives à son actif en tant que marque de vêtements. Ils ont fait des marchandises pour Kanye West pour son Jésus est roi album et sa performance Sunday Service Coachella et n’oublions pas la collaboration Nike très recherchée.

“Nous prenons l’une des expériences McDonald’s les plus nostalgiques et la reconditionnons littéralement d’une nouvelle manière qui est hyper pertinente pour nos fans adultes”, a déclaré Tariq Hassan, directeur du marketing et de l’expérience client de McDonald’s aux États-Unis. “J’ai hâte d’offrir aux fans une œuvre d’art et de culture unique alors que nous plongerons ensemble la semaine prochaine dans le monde dynamique de Cactus Plant Flea Market. Avec les favoris du menu comme le Big Mac et les McNuggets au centre de cette collaboration, c’est une autre façon de raviver l’amour d’une nouvelle génération pour notre nourriture et la marque.

Bien sûr, cette collaboration ne serait pas complète sans merchandising. Le merchandising sortira exclusivement sur cpfmmcdonalds.com le 3 octobre à 11 h HE. La collection ne sera disponible que pendant une période limitée, et bien sûr jusqu’à épuisement des stocks. Le merch se composera de t-shirts, de sweats à capuche et d’objets de collection pour raconter une histoire entre deux marques creusant profondément dans la nostalgie. Vous pouvez jeter un œil au happy meal et au merchandising ci-dessous.