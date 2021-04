McDonald’s Corp (MCD.N) a fait appel à la sensation pop coréenne BTS pour promouvoir un nouveau repas, dans un mouvement que la plus grande chaîne de restauration rapide au monde espère étendre la portée de ses campagnes de promotion de célébrités basées aux États-Unis à l’échelle mondiale. Le repas du groupe de garçons nominé aux Grammy Awards sera lancé à partir du mois prochain dans près de 50 pays, y compris la Corée du Sud, a déclaré McDonald’s dans un communiqué lundi, et comprendra du poulet McNuggets, des frites et deux trempettes.

La chaîne de hamburgers a vu ses revenus en dehors des États-Unis chuter pendant la pandémie de COVID-19. La société exploite des campagnes promotionnelles par le biais de recommandations de célébrités et de menus à durée limitée pour ramener les clients dans les restaurants alors que les économies rouvrent avec le déploiement des vaccins.

Le repas BTS fait suite à des accords similaires uniquement aux États-Unis avec les chanteurs J Balvin et Travis Scott, qui, selon McDonald’s, ont stimulé les ventes au cours de la deuxième moitié de l’année dernière.

Le pic de demande lors de la promotion Travis Scott a amené l’entreprise à manquer temporairement d’ingrédients pour assembler ses hamburgers Quarter Pounder dans certains restaurants.

