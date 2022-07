McDonald’s affirme que la suppression de ses activités en Russie a en fait amélioré sa rentabilité opérationnelle

Un restaurant McDonald’s fermé à Moscou, en Russie. alliance photo via Getty Images.

McDonald’s a annoncé qu’il vendait ses activités russes en mai.

Cela a contribué à améliorer la marge opérationnelle de la chaîne, a déclaré mardi son directeur financier.

Les revenus ont chuté au cours du trimestre au 30 juin, en grande partie grâce au coût de 1,2 milliard de dollars (environ 20 milliards de rands) pour quitter la Russie.

Cela a en fait contribué à améliorer sa marge d’exploitation, a déclaré mardi le géant de la restauration rapide lors de son appel aux résultats.

“L’activité russe … avait en fait une marge d’exploitation inférieure à notre moyenne mondiale”, a déclaré le directeur financier Kevin Ozan aux investisseurs. “Donc, en les supprimant maintenant, nous avons en fait amélioré la marge d’exploitation.”

McDonald’s a commencé à fermer temporairement ses restaurants russes en mars après que Vladimir Poutine a envahi l’Ukraine, étant la première grande chaîne de restauration rapide à franchir le pas. Deux mois plus tard, il a dit que c’était vendre ses activités russes parce que le maintien de la propriété n’était “plus tenable, ni conforme aux valeurs de McDonald’s”.

Cette décision est intervenue plus de 30 ans après que McDonald’s a ouvert son premier restaurant dans le pays, lorsque des milliers de personnes ont fait la queue pour essayer leur premier Big Mac.

L’homme d’affaires russe Alexander Govor a acheté les restaurants russes McDonald’s et ils ont rouvert mi-juin sous le nom de Vkusno & tochka – qui se traduit par “Savoureux et c’est tout” – avec un nouveau menu, logo et emballage.

Contrairement à ses opérations sur d’autres marchés, y compris aux États-Unis, la grande majorité des restaurants russes de McDonald’s, 84% d’entre eux, en fait, appartenaient à des entreprises.

Sur les quelque 23 milliards de dollars (environ 387 milliards de rands) que McDonald’s a réalisés dans le monde en revenus de restauration en 2021, 43% provenaient de restaurants appartenant à l’entreprise. Mais les marges sur ceux-ci ne représentaient que 14% des marges totales de ses restaurants cette année-là, car ils engagent beaucoup plus de coûts d’exploitation que les sites franchisés.

Fin 2021, McDonald’s avait 847 restaurants en Russie. McDonald’s avait auparavant a dit que ses activités en Russie avaient contribué à la hausse des revenus en 2021.

Ozan, le directeur financier de la société, a déclaré que le russe représentait auparavant environ 2 % des ventes à l’échelle du système, 7 % des revenus et 2 % du bénéfice d’exploitation. Sur la base de son rapport annuel, cela aurait représenté environ 2,2 milliards de dollars (environ 37 milliards de rands) de ventes totales dans les restaurants franchisés et appartenant à l’entreprise, 1,6 milliard de dollars (environ 26 milliards de rands) de revenus et 207 millions de dollars (environ 3 milliards de rands) en exploitation. revenu en 2021.

McDonald’s a déclaré avoir engagé environ 1,2 milliard de dollars (environ 20 milliards de rands) de frais liés à sa sortie de Russie. Dans l’ensemble, la chaîne a enregistré une baisse de 3% de ses revenus et une baisse de 36% de son bénéfice net au cours du trimestre au 30 juin par rapport à la même période en 2021.

McDonald’s a attribué cela à la fermeture de ses restaurants russes et ukrainiens, ainsi qu’à la hausse des coûts de main-d’œuvre, d’emballage et d’ingrédients.

