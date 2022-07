McDonald’s a envoyé de la nourriture gratuite et une note attentionnée à un client hospitalisé, voici pourquoi

Lors d’un incident réfléchi, McDonald’s a envoyé de la nourriture gratuite avec une note, après que l’entreprise a remarqué que le client avait passé une commande auprès d’un hôpital des Émirats arabes unis. Maintenant, la photo de la note prévenante fait le tour d’Internet. Alors que plusieurs internautes ont apprécié ce geste bienveillant de la part de la chaîne alimentaire, une partie des utilisateurs n’a pas approuvé qu’une personne hospitalisée commande de la nourriture chez McDonald’s. La photo de la note a été partagée par un utilisateur de LinkedIn, Dom Mernock, qui s’est moqué de l’entreprise de la chaîne alimentaire pour avoir collecté les données de ses clients.

Lors de la publication de la photo, Dom a écrit dans la légende : “C’est le genre de choses que vous devriez faire avec toutes les données client que vous venez de collecter. Chapeau bas, McDonald’s. L’image a révélé le texte sur la note, qui disait: «Bonjour! Nous avons vu que vous avez passé votre commande à l’hôpital. J’espère que vous vous portez bien ! Votre commande est sur nous. L’équipe McDonald’s des Émirats Arabes Unis. Sur la photo, on peut voir une personne tenant la petite note dans sa main, avec un sac marron tenu devant lui. De plus, en regardant la photo, il apparaît que la commande a été passée par un membre du personnel de l’hôpital et non par un patient, car un bureau avec un ordinateur peut être vu devant le client.

Ce geste de McDonald’s a été salué par beaucoup, cependant, quelques-uns ont pensé qu’il s’agissait d’un acte d’imprudence de la part de la chaîne de restauration rapide. “Pas fan de McDonald’s en général, opposé à leur impact sur la planète, même si c’est vraiment spécial”, a lu un extrait du commentaire d’un utilisateur sur le post. Un autre utilisateur a écrit : « Est-ce que McDonald’s devrait refuser de servir quelqu’un au comptoir ou au service au volant qui pourrait être en surpoids ? Le client a choisi de commander chez McDonald’s, comme c’est son droit. McDonald’s a reconnu qu’ils se trouvaient dans une situation probablement stressante. McDonald’s a fait preuve de gentillesse et de compassion. Bien pour eux.”

Pour certains, c’était une “grosse erreur” de McDonald’s. “Pourquoi quelqu’un ne se maintiendrait-il pas bien et resterait-il hospitalisé chez McDonald’s… La nourriture de McDonald’s est-elle considérée comme saine ? Manque de réflexion ici », a lu un commentaire. Un autre a écrit: “Mais pourquoi voulez-vous commander des aliments transformés lorsque vous êtes à l’hôpital, ce n’est certainement pas comme ça que ça marche, ou ai-je raté quelque chose?”

Alors, quel est votre avis là-dessus ?

