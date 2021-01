McDonald’s a abandonné les pailles en plastique pour une nouvelle alternative écologique – mais certains clients disent que les nouvelles pailles sont nulles.

Un groupe croissant d’amateurs de restauration rapide affirment que les pailles en papier biodégradables deviennent détrempées et s’effondrent après quelques gorgées et supplient les arches dorées de revenir au plastique.

Jayce Cunning, 23 ans, du Queensland, a même organisé sa propre manifestation individuelle devant un restaurant où il a été photographié tenant un panneau indiquant « ramener des pailles en plastique ».

Mais d’autres se sont tournés vers les réseaux sociaux pour qualifier les plaintes de «problèmes du premier monde».

McDonald’s a abandonné les pailles en plastique (photo de gauche) pour une nouvelle alternative écologique (photo de droite) – mais les clients disent que les nouvelles pailles sont nulles

Le pro du BMX a déclaré que la photo désormais virale avait été prise à l’extérieur de Currumundi McDonald’s sur la Sunshine Coast comme une blague, mais depuis sa mise en ligne, il a reçu une vague de soutien.

«Je ne dirais pas que je déteste les pailles en papier. Je ne pense tout simplement pas qu’ils soient confortables pour boire et ils deviennent mous et dégoûtants après un certain temps », a déclaré Cunning.

« Les gens m’ont dit que boire des boissons glacées et des cafés glacés était bien pire, mais je n’en ai pas bu. »

Certains ont qualifié la frustration suscitée par les nouvelles pailles de «problèmes du premier monde» et ont déclaré que «des gens comme vous sont littéralement la raison pour laquelle ce monde s’effondre».

Un autre a déclaré: « Aux Maccas où je travaille, je trouve que les pailles en papier ne sont pas détrempées – et c’est aussi meilleur pour l’environnement ».

McDonald’s a fait le changement en décembre et estime que 500 millions de pailles en plastique seront retirées de la circulation chaque année.

La chaîne de restaurants mettra également au rebut des couverts en plastique en mars 2021.

Partout dans le monde, on estime qu’environ huit millions de tonnes de plastique se retrouvent dans nos océans chaque année.

Certains amateurs de restauration rapide affirment que les pailles en papier biodégradables deviennent détrempées et s’effondrent après seulement quelques gorgées et implorent les arches dorées de revenir au plastique (photo, Fawkner McDonald’s à Melbourne)

La pollution plastique peut avoir un impact dévastateur sur la vie marine car elle se décompose en morceaux plus petits.

Les scientifiques craignent que le problème ne s’aggrave à moins que de grandes entreprises comme McDonald’s ne montrent la voie et interdisent les articles en plastique inutiles.

Le champion du Grand National 2019 et le champion national américain de BMX A pro ont légendé sa photo de protestation « les tortues sont cool, mais boire du papier ne l’est pas ».

Il admet que «c’était une formulation médiocre», mais a déclaré qu’il pensait que les autres le verraient comme une blague évidente.

«Je ne voulais pas promouvoir la destruction de déchets ou la destruction de l’environnement comme les gens pensent que j’essaye aussi», a déclaré Cunning.

Sur la page Facebook de McDonald’s, les utilisateurs en colère des médias sociaux affirment qu’ils sont ignorés par le géant de la restauration rapide sur la question sensible des pailles.

Les utilisateurs de médias sociaux se sont tournés vers Facebook pour appeler McDonald’s à ramener des pailles en plastique

«Quelqu’un a-t-il remarqué que McDonald’s répond à presque tous les messages autres que ceux sur les pailles en plastique? une personne a posté.

«Il est clair qu’ils ne se soucient pas de leur clientèle. Les crics affamés utilisent toujours des pailles en plastique. Je ferai tout mon possible pour y aller plutôt que de boire dans une paille en papier McDonald’s.

Mais le géant de la restauration rapide a déclaré à Daily Mail Australia que la société s’était engagée à apporter un changement positif dans le monde et qu’elle poursuivrait l’interdiction du plastique.

«Dans ce cadre, nous travaillons continuellement à améliorer notre empreinte environnementale et à trouver des moyens de réduire les plastiques à usage unique dans nos restaurants», a déclaré McDonald’s.

«L’impact collectif de ces transitions supprimera 860 tonnes de plastique du système McDonald’s.

La société a déclaré qu’elle continuerait à «écouter les clients» alors qu’ils testaient des «solutions d’emballage et de recyclage innovantes».