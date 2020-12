TUCSON, Arizona: L’Arizona n ° 6 a parfois travaillé pendant ses trois premiers matchs, tombant à deux reprises dans des trous à deux chiffres avant le rallye.

Les Wildcats ont peut-être gagné, mais l’entraîneur Adia Barnes a déclaré qu’ils ne ressemblaient en rien à une équipe du Top 10 malgré leur classement.

Ils l’ont certainement fait contre leur plus grand rival.

Aari McDonald avait 22 points et cinq 3 points et l’Arizona a transformé un match de rivalité en déroute, sautant sur Arizona State dès le début dans une victoire de 65-37 jeudi soir.

Nous avons joué un bon match d’équipe aujourd’hui, a déclaré Barnes. Nous avons mieux partagé le ballon, c’était une attaque moins bâclée, notre banc a fait du bon travail, nous étions enfermés défensivement.

Les Wildcats (4-0, 3-0 Pac-12) ont dû remporter une victoire sur le sud de la Californie dimanche, mais ont été contrôlés dès le premier pronostic contre Arizona State (4-2, 1-2).

L’Arizona a fermé les Sun Devils en première mi-temps pour mener par 16 et a séparé leur défense de zone avec des passes nettes pour remporter sa troisième consécutive de la série. Les Wildcats ont commencé le match de conférence 3-0 pour la première fois depuis 2003-04.

McDonald, un All-American de pré-saison de l’Associated Press, a tiré 5 pour 11 sur 3, a récolté sept rebonds et trois passes décisives dans la plus grande victoire de l’Arizona sur l’État de l’Arizona depuis 1998, lorsque Barnes était un joueur.

«C’est un jeu de rivalité et vous avez toujours ce regain de motivation, a déclaré McDonald. Nous avons dit aux nouveaux arrivants que, hé, ce ne serait pas une promenade dans le parc. Nous devons apporter du début à la fin et nous l’avons fait.

L’État de l’Arizona a lutté contre la défense des hommes agressifs de l’Arizona sans aide, la dirigeante Iris Mbulito, qui s’est blessée à l’épaule gauche contre le numéro 11 de l’UCLA dimanche. Les Sun Devils ont tiré 27%, sont allés 3 sur 12 à partir de l’arc à 3 points et ont réalisé 23 revirements qui ont conduit à 24 points en Arizona.

Taya Hanson a mené l’Arizona State avec 14 points.

Pas génial pour notre jeune équipe et notre premier match sans Iris, a déclaré l’entraîneur des Sun Devils, Charli Turner Thorne. Nous avons juste eu du mal à communiquer et à jouer ensemble. Beaucoup d’attaque individuelle au lieu d’attaque d’équipe, ce qui se reflète dans notre pourcentage de tir.

L’Arizona a atteint son plus haut classement au 6e rang du Top 25 AP de cette semaine après avoir battu l’UCLA et repoussé l’USC.

Les Wildcats ont fait face à un autre match difficile contre une équipe de l’Arizona State qui a remporté ses quatre premiers matchs avant de perdre par quatre contre l’UCLA dimanche.

L’Arizona était certainement prêt pour les jeunes Sun Devils.

Les Wildcats ont envahi les tireurs de l’Arizona State et les couloirs de dépassement au premier quart, tenant les Sun Devils à 4 sur 16 tout en forçant six revirements. McDonald a récolté huit points dans le quart et l’Arizona a utilisé une course de 12-2 pour mener 15-9.

Séparant la zone de l’État de l’Arizona, l’Arizona a utilisé une course de 10-0 pour pousser l’avance à 29-11. Les Wildcats menaient 34-18 à la mi-temps derrière les 11 points de McDonald’s.

Ce sont de bons tireurs et nous savions que 2 (McDonald) allait être une menace pour nous, a déclaré Hanson. Nous aurions pu faire un meilleur travail en enlevant des choses.

Arizona State s’est redressé après un déficit de 17 points avant de perdre contre l’UCLA, mais McDonald a continué à renverser des tirs pour empêcher toute pensée d’un autre retour.

Le gardien senior a marqué neuf points rapides au troisième quart, y compris 3 points consécutifs en 13 secondes pour pousser l’avance des Wildcats à 46-23 bien en route vers une autre victoire sur leur rival.

Mes coéquipiers me trouvaient et une fois que vous voyez le ballon entrer, cela vous donne confiance, dites «OK, tirons un autre, voyons si cela rentre» », a déclaré McDonald. Il est entré et j’étais simplement heureux.

Tout comme le reste des Wildcats.

GRANDE IMAGE

La jeune formation d’Arizona State n’était pas à la hauteur des Wildcats expérimentés du McKale Center, mais devrait s’améliorer au fil de la saison.

L’Arizona a connu quelques pannes lors de la victoire contre l’USC, mais a organisé un match complet contre son plus grand rival.

SHAKEUP DE LA LIGNE

Barnes a secoué son alignement, commençant Bendu Yeaney au meneur à la place de Shaina Pellington. Ce n’était pas pour envoyer un message, mais un moyen de changer un peu les choses dans une équipe qui compte huit ou neuf joueurs qui pourraient être des partants.

Après Shaina et moi avons parlé, j’ai pensé que ce serait une bonne idée pour elle de venir au 1 sur le banc et j’ai pensé qu’elle avait fait un très bon travail, a déclaré Barnes. On n’y a pas beaucoup pensé. Cela secouait juste les choses pour les affrontements.

SUIVANT

État de l’Arizona: accueille San Diego dimanche.

Arizona: Au Colorado le 18 décembre.

