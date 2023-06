MCDH rappelle aux résidents de combattre la piqûre pendant la saison des moustiques – Shaw Local

Le département de la santé du comté de McHenry rappelle aux résidents de prendre des mesures de protection pour réduire les piqûres de moustiques lors des activités de plein air.

Le moustique Culex, le plus actif à l’aube et au crépuscule, est le principal vecteur de transmission du virus du Nil occidental dans l’Illinois.

La plupart des personnes exposées au virus du Nil occidental ne développent pas de symptômes. Environ 20 % des personnes peuvent développer des symptômes légers tels que des maux de tête, des courbatures, des douleurs articulaires, des vomissements ou des éruptions cutanées. Les symptômes graves peuvent inclure une forte fièvre, des maux de tête, une raideur de la nuque, de la stupeur, une désorientation, un coma, des tremblements, des convulsions, une faiblesse musculaire, une perte de vision, un engourdissement et une paralysie.

Les symptômes graves peuvent durer plusieurs semaines et entraîner parfois une hospitalisation, des effets neurologiques permanents ou la mort. Les personnes âgées de 60 ans ou plus ou qui ont de graves problèmes de santé sous-jacents courent un risque plus élevé de développer des symptômes graves.

Il n’existe aucun vaccin disponible contre le virus du Nil occidental.

Les moustiques Culex se reproduisent généralement dans de l’eau stagnante dans des récipients artificiels tels que des piscines abandonnées, des bains d’oiseaux, des seaux, des gouttières bouchées et des pneus sans jantes. La première et la meilleure défense contre les maladies transmises par les moustiques est d’éliminer les sites de reproduction potentiels sur votre propriété en vidant ou en traitant les piscines, en vidant et en remplissant l’eau des bains d’oiseaux chaque semaine, en éliminant les déchets et les déchets et en empêchant l’eau stagnante de s’accumuler dans des récipients artificiels.

À l’extérieur, portez des vêtements de protection tels que des chemises à manches longues, des chaussettes et des pantalons de couleur claire. Limitez les activités de plein air le soir et tôt le matin, lorsque les moustiques Culex sont les plus actifs. Utilisez des insectifuges homologués par l’Environmental Protection Agency et appliquez les insectifuges conformément aux instructions de l’étiquette.

Les répulsifs contenant 20 % ou plus de DEET (moins pour les enfants) sont efficaces.

Les répulsifs, y compris l’huile d’eucalyptus citronné ou la picaridine, peuvent être utilisés comme alternative au DEET.

Consultez un médecin avant d’utiliser un répulsif sur les nourrissons.

Tout au long de la saison des moustiques, le personnel du département de la santé du comté de McHenry effectue une surveillance du virus du Nil occidental dans tout le comté. Des collectes de lots de moustiques et des tests sont effectués chaque semaine. À ce jour, il n’y a eu aucun lot de moustiques positifs au VNO et aucun cas humain confirmé dans le comté de McHenry. De plus, le département de la santé teste un nombre limité d’oiseaux morts pour le virus du Nil occidental.

Appelez la Division de la santé environnementale au 815-334-4585 si vous trouvez un geai bleu, une corneille, un rouge-gorge ou un autre oiseau perchoir mort. Les spécimens d’oiseaux doivent être en bon état pour être testés (pas de signes d’insectes ou de blessures ou de pourriture évidentes). Évitez tout contact à mains nues lorsque vous manipulez un animal mort, bien qu’il n’y ait aucune preuve que l’infection par le VNO soit transmise de cette façon.

Pour plus d’informations sur les moustiques et le virus du Nil occidental, visitez mcdh.info ou composez le 815-334-4585.