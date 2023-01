McDermott salué pour avoir dirigé Bills pendant une semaine émotionnelle

ORCHARD PARK, NY (AP) – La première pensée de Jimmye Laycock pendant ces premiers moments de refroidissement est allée à Damar Hamlin, la sécurité des Buffalo Bills qui s’est effondrée sur le terrain à Cincinnati la semaine dernière.

La deuxième pensée de l’ancien entraîneur de William & Mary, en voyant les réactions des joueurs aux yeux larmoyants, s’est alors tournée vers Sean McDermott, l’entraîneur des Bills et son ancien joueur. Si quelqu’un était capable de diriger une équipe à travers les eaux agitées et émotionnelles, Laycock savait que c’était McDermott.

« Vous saviez à quel point tout était sérieux. Et c’est là que dans une situation comme celle-là, un vrai leader est nécessaire. Et Sean est certainement un vrai leader », a déclaré Laycock par téléphone cette semaine. “Ils ont eu beaucoup de chance d’avoir un entraîneur-chef en la personne de Sean McDermott.”

Environ 10 jours plus tard, avec Hamlin maintenant à la maison après avoir été libéré d’un hôpital de Buffalo et les Bills recentrés et remontés après une semaine émotionnellement épuisante, l’évaluation de Laycock s’avère vraie.

Bien que beaucoup – à commencer par le personnel d’urgence, les infirmières et les médecins du centre médical de l’Université de Cincinnati – aient joué un rôle clé dans le remarquable rétablissement de Hamlin, McDermott fait l’éloge de la vulnérabilité, de l’équilibre et de la compassion dont il a fait preuve tout en gardant son équipe soudée.

“Il a montré cette compassion, mais il a quand même montré qu’il était en charge”, a déclaré Laycock. “Et je pense que c’est le problème: certaines personnes vont simplement céder, et il ne cédera pas.”

Et ce sont les qualités qu’il a vues lorsque McDermott est arrivé pour la première fois chez William & Mary en tant que sécurité sans rendez-vous de la banlieue de Philadelphie, qui a finalement été élu capitaine d’équipe et a fondu en larmes dans le bureau de Laycock lorsqu’il a été informé qu’il avait obtenu une bourse complète.

“C’est pourquoi je voulais le garder comme entraîneur”, a déclaré Laycock, en riant du fait que le mandat de McDermott en tant qu’assistant n’a duré qu’un an avant qu’il ne soit embauché par sa ville natale Eagles en 1999. “Je suis tellement fier de lui en tant que entraîneur, et je suis plus fier de lui en tant que personne.

À sa sixième saison à Buffalo, McDermott, âgé de 48 ans, avait déjà cimenté son mandat en aidant à transformer un perdant éternel au milieu d’une sécheresse de 17 saisons en séries éliminatoires en un concurrent qui s’est maintenant qualifié cinq fois pour les séries éliminatoires.

Ce qui ressort cette année, c’est la capacité de McDermott à mener les Bills à travers une saison remplie de perturbations et de douleur.

Buffalo (13-3) a égalé un record de victoires en une seule saison malgré deux tempêtes de neige majeures modifiant son programme d’entraînement et de voyage, notamment en jouant un match «à domicile» à Detroit en novembre. Les blessures aux joueurs clés – Von Miller, pour un – ont aminci la liste. Et avant le début de la saison, les Bills ont pleuré la mort soudaine du frère cadet de Dawson Knox, Luke.

L’arrêt cardiaque de Hamlin avant d’être ressuscité était le plus personnel de tous.

McDermott a pris des mesures immédiates en installant ses joueurs dans le vestiaire, où ils ont décidé de ne pas reprendre le jeu. Sa compassion était évidente lors d’une rencontre sur le terrain avec l’entraîneur des Bengals, Zac Taylor, lorsque McDermott lui a dit : “Je dois être à l’hôpital pour Damar, et je ne devrais pas entraîner ce match.”

De retour à Buffalo, McDermott a passé une grande partie des deux premiers jours à partager son attention entre Hamlin et la santé mentale de son équipe, sans se soucier d’avoir à jouer en Nouvelle-Angleterre le week-end suivant. Il l’a fait alors que, comme l’a dit le vice-présent de la NFL Troy Vincent, McDermott a lutté contre ses propres émotions.

Quand est venu le temps de s’adresser aux médias pour la première fois trois jours après l’effondrement de Hamlin, McDermott a projeté un équilibre entre vulnérabilité et force.

Il est devenu émotif, s’arrêtant pendant près de 10 secondes pour discuter de l’effusion de soutien à Hamlin.

“La maman de Damar va partager avec lui quand il se réveillera”, commença McDermott avant de baisser la tête. Reniflant ses larmes, il a poursuivi: “C’est incroyable pour moi de savoir l’impact que cela a eu sur tant de gens.”

McDermott n’a pas bronché lorsqu’on lui a posé des questions sur l’importance de la santé mentale, affirmant que demander conseil “n’est pas un signe de faiblesse, c’est plutôt un signe de force”.

Et il a même réussi à rire lorsque le téléphone portable d’un journaliste a sonné, avec la sonnerie jouant le tube rebondissant de Paul Simon “You Can Call Me Al”.

“Au moins, c’était une chanson joyeuse”, a déclaré un McDermott souriant dans un moment qui a coupé la tension.

Les joueurs des Bills disent que McDermott n’était pas différent dans les coulisses.

“Son humanité”, a déclaré le centre Mitch Morse.

«Je pense que la chose la plus cool à ce sujet est, plus que tout, sa vulnérabilité a été énorme pour nous. Ce sport peut parfois être un truc tellement macho et dur à cuire. Et je pense que lorsque vous regardez cette salle d’équipe, personne n’avait plus de macho à donner », a ajouté Morse. “Il nous a donné l’opportunité de simplement baisser la garde.”

Sécurité Micah Hyde a vu McDermott évoluer en apprenant à diriger et à prendre soin des joueurs, plutôt que de simplement les entraîner avec des X et des O.

Un tournant pour Hyde est survenu pendant les saisons de la pandémie de COVID-19, qui avaient le potentiel de séparer l’équipe en raison des opinions divergentes des joueurs. McDermott a su trouver un équilibre sans prendre parti pour ne s’aliéner personne.

“Je pense qu’il a été testé au combat, et je pense qu’il a vraiment montré à tout le monde qui il est : c’est Sean McDermott”, a déclaré Hyde. “Et cela n’a surpris aucun d’entre nous car il nous l’a montré au cours des deux dernières années. Il est donc remarquable que le monde entier puisse voir quel type de personne il est.

Tim McDermott n’est pas surpris par la façon dont son jeune frère s’est montré à la hauteur. C’est, après tout, comment leurs parents les ont élevés.

Rich, éducateur et entraîneur de football, et Avis McDermott, analyste pour une société d’assurance et financière, ont laissé des impressions indélébiles en travaillant d’innombrables heures par semaine, laissant peu de temps pour les vacances, qui étaient plutôt consacrées à emmener leurs fils dans des camps de football et de lutte. .

“Nous avons vu très tôt dans notre vie à quoi cela ressemblait de donner la priorité aux autres, dans ce cas, de donner la priorité à leurs enfants”, a déclaré Tim McDermott, président de l’Union de Philadelphie de la Major League Soccer. “Nous avons vu ce sens de la motivation, du travail acharné, de la résilience, de la persévérance à se faire renverser, continuer, se faire renverser et continuer.”

Et c’est ce qui s’est reflété dans la façon dont son jeune frère s’est comporté en temps de crise.

“Je suis très fier de lui dans la façon dont il a traversé cela, dirigé à travers cela et est resté cohérent avec qui il est”, a déclaré Tim McDermott. “Et je pense qu’il dirait probablement qu’il n’a rien fait que quelqu’un d’autre aurait fait.”

John Wawrow, Associated Press