McDavid réussit un tour du chapeau et ajoute une aide alors que les Oilers reviennent pour vaincre les Canucks 5-3 – Kelowna Capital News

Connor McDavid a réussi un tour du chapeau et ajouté une aide alors que les Oilers d’Edmonton ont lutté contre un déficit de 3-0 pour remporter une victoire de 5-3 sur les Canucks de Vancouver mercredi.

Leon Draisaitl a inscrit un but et deux passes tandis que Darnell Nurse a également marqué pour les Oilers (1-0) lors de leur premier match à domicile.

Le gardien Jack Campbell a effectué 33 arrêts dans la victoire.

Elias Pettersson, JT Miller et Andrei Kuzmenko ont tous marqué pour les Canucks (0-1). Thatcher Demko a stoppé 20 des 24 tirs qu’il a affrontés dans la défaite.

Edmonton semblait avoir le trac pour commencer le match et les Canucks en ont profité, établissant une avance de 2-0 en moins de trois minutes.

À seulement 1 min 49 s du début de la période d’ouverture, l’attaquant recrue des Oilers Dylan Holloway a craché la rondelle vers Pettersson qui avait une voie dégagée vers le filet et a été capable de pêcher son propre rebond des pieds de Campbell et de le glisser pour un but.

51 secondes plus tard, Miller a pris le coin supérieur avec une balle devant Campbell pour doubler l’avance.

PREMIER JEU ✅

PREMIER BUT ✅ pic.twitter.com/RongXxBBin – Canucks de Vancouver (@Canucks) 13 octobre 2022

Vancouver a porté la marque à 3-0 en supériorité numérique à peine 39 secondes après le début de la période médiane alors que Miller a effectué une passe parfaite pour donner à Kuzmenko une touche dérobée pour son premier but à ses débuts dans la LNH. Kuzmenko est le premier joueur de l’histoire des Canucks à marquer un but en avantage numérique à ses débuts.

Edmonton s’est inscrit au tableau 4:12 après le début de la deuxième période alors que Draisaitl a dévié une passe sur le côté du filet et l’a claquée devant Demko en avantage numérique. Le but a suscité une certaine controverse, cependant, alors qu’Evander Kane a attrapé Quinn Hughes de Vancouver avec un bâton haut au visage qui n’a pas été suivi malgré le saignement de Hughes.

Les Oilers se sont rapprochés d’un but avec un autre marqueur de jeu de puissance 14:01 dans le deuxième alors qu’un jeu de passes parfait à trois a vu la rondelle passer de Zach Hyman à Draisaitl, puis à McDavid pour son premier de la saison.

Edmonton a égalisé de façon dramatique avec 41 secondes à faire dans la période sur une pause en infériorité numérique à deux contre un alors que Draisaitl l’a transmis à Nurse, qui a battu Demko avec un tir sur réception.

Les Oilers ont pris leur première avance à 15:01 du début de la troisième période alors que McDavid a orchestré un va-et-vient avec Hyman avant de déposer son propre rebond devant Demko. C’était le 700e point en carrière de McDavid, devenant le sixième joueur le plus rapide à atteindre la marque, n’ayant besoin que de 488 matchs.

McDavid a complété le tour du chapeau avec 25 secondes à faire alors que Kane le lui revenait pour un but en avantage numérique dans un filet vide, déclenchant une rafale de chapeaux jetés sur la glace.

NOTES : C’est la quatrième saison consécutive que les Oilers ont commencé leur campagne avec un match à domicile contre les Canucks. En 2019, Edmonton a battu Vancouver 3-2, en 2020 Vancouver a gagné 5-3 et la saison dernière, les Oilers ont gagné 3-2 en fusillade après avoir accordé une paire de Canucks de Vancouver dans la moitié arrière de la troisième période… Edmonton est entré dans le match avec une fiche de 23-15-4 lors des premiers matchs de la saison, tandis que Vancouver avait une fiche de 27-18-4-2… Les Oilers ont battu Vancouver lors des quatre rencontres de la saison dernière, toutes des victoires par un but… Edmonton débute la saison avec un match de six matchs homestand et joue neuf de ses 12 premiers à Rogers Place… Les Canucks disputent leurs cinq premiers matchs sur la route, attendant jusqu’au 22 octobre contre Buffalo pour leur match d’ouverture à domicile… Edmonton était sans les attaquants Kailer Yamamoto et Warren Foegele, forçant le cap- équipe gênée pour aller avec 11 attaquants et six défenseurs pour le match … Vancouver était sans Travis Dermott, Tyler Myers et Ilya Mikheyev. Oilver Ekman-Larsson n’a pas participé à l’entraînement du matin mais a pu jouer.

SUIVANT : Les deux équipes reprennent le jeu samedi, les Canucks disputant un match en après-midi à Philadelphie contre les Flyers. Les Oilers accueilleront les Flames de Calgary dans un match revanche de la série éliminatoire de deuxième ronde de l’an dernier.

Shane Jones, La Presse Canadienne

Comme nous sur Facebook et suivre nous sur Twitter

CanucksNHL