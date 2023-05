McDavid et Draisaitl marquent chacun deux fois alors que les Oilers dominent les Golden Knights pour égaliser la série

Connor McDavid a marqué deux fois, dont un but en infériorité numérique, pour les Oilers d’Edmonton en visite dans une victoire de 5-1 samedi contre les Golden Knights de Vegas pour égaliser leur série éliminatoire avec une victoire chacun.

McDavid a également obtenu une passe décisive pour une soirée à trois points au T-Mobile Arena.

Son coéquipier Leon Draisaitl a marqué deux fois pour ses 12e et 13e buts en séries éliminatoires cette saison.

Le record de buts en séries éliminatoires en une seule saison est de 19, détenu conjointement par Philadelphia Flyer Reggie Leach (1976) et Oiler Jari Kurri (1985).

La finale au meilleur des sept de la division Pacifique passe à Edmonton pour le match 3 de lundi et le match 4 de mercredi.

REGARDER | McDavid donne une avance de 3-0 aux Oilers avec un but exceptionnel en infériorité numérique :

Le cinquième match aura lieu vendredi à Las Vegas. Les Knights ont remporté le premier match de la série 6-4.

Le défenseur des Oilers Evan Bouchard a marqué un but en avantage numérique et a obtenu une passe décisive pour deux autres.

Edmonton est allé 3 en 6 avec un avantage numérique et a tenu les Knights sans but sur trois occasions en avantage numérique.

Zach Hyman d’Edmonton a été un perturbateur efficace devant le pli de Vegas. L’attaquant a fourni une paire de passes tout comme Ryan Nugent-Hopkins.

Le gardien des Oilers Stuart Skinner a réalisé 30 arrêts dans la victoire, dont un arrêt sur Chandler Stephenson lors d’une échappée au milieu de la deuxième période.

Les Knights tiraient de l’arrière par cinq buts lorsqu’Ivan Barbashev a marqué tôt en troisième.

Le gardien des Knights, Laurent Brossoit, a été remplacé par Adin Hill vers la fin de la deuxième période après le cinquième but d’Edmonton sur 26 tirs. Hill a détourné quatre des quatre tirs en relief.

Barbashev a frappé une passe du revers de Mark Stone dans les airs et a dépassé Skinner à 1:36 de la troisième période pour le troisième but de Barbashev en deux matchs.

McDavid a marqué son deuxième du match et le troisième but d’Edmonton en avantage numérique à 11:43 de la deuxième période.

McD en met un autre 🤩 pic.twitter.com/LjDfxaaEwF —@EdmontonOilers

Le capitaine a enfilé un tir à angle vif à travers une petite ouverture entre Brossoit et son poteau droit pour le cinquième des séries éliminatoires de McDavid.

Le match devenant hors de portée pour Vegas, une escarmouche impliquant tous les joueurs sur la glace éclata en fin de seconde.

Evander Kane, d’Edmonton, a frappé l’ailier des Knights Keegan Kolesar à plusieurs reprises au cours de cette mêlée qui a produit cinq pénalités mineures, deux majeures et l’inconduite de Kane.

Kane et Kolesar se sont de nouveau emmêlés avec un peu plus de cinq minutes à faire en troisième période lorsque Kolesar a commis une faute.

Les Oilers menaient 4-0 après la première période grâce à des buts en avantage numérique de Draisaitl et Bouchard, le désavantage numérique de McDavid et le deuxième but de Draisaitl.

Numéro porte-bonheur 1️⃣3️⃣ pour Léon pic.twitter.com/PtGiSn8SuC —@EdmontonOilers

McDavid a semblé vérifier sa cheville ou sa jambe gauche après être passé par les planches à la fin de la première période, mais le meilleur marqueur de la LNH cette saison a continué d’être une épine dans le pied de la défense de Vegas.

Vegas a contesté le deuxième but de Draisaitl pour ingérence sur le gardien de but, mais le défenseur des Knights Nicolas Hague a poussé Hyman dans Brossoit alors que Draisaitl lançait la rondelle dans le filet ouvert.

Kyler Yamamoto a travaillé dur sur le but de Draisaitl en récupérant son propre rebond sur les panneaux et en tournant derrière le filet pour nourrir son coéquipier à 16:17.

McDavid a fait tomber la rondelle du défenseur des Knights Shea Theodore à la ligne bleue et l’a emmenée dans le filet de Vegas, où McDavid l’a glissée sous la jambière gauche de Brossoit à 11:11 pour un but en infériorité numérique.

Les Knights ont éliminé la pénalité mineure pour avoir perdu le défi sur le deuxième but de Draisaitl, mais le jeu de puissance d’Edmonton avait déjà fait des dégâts avec une paire de buts.

Bouchard a marqué sur un tir frappé à 7:01. Draisaitl à la droite de Brossoit l’a ébréché sur le gardien de but brouillé à 2:12.