McDavid affirme que la loyauté, la famille et la victoire sont des facteurs clés dans le nouveau contrat des Oilers

LAS VEGAS — Connor McDavid a affiché un sourire ironique lorsqu’on lui a demandé si le récent mégacontrat signé par son ami et coéquipier Leon Draisaitl pourrait affecter son propre avenir à long terme avec les Oilers d’Edmonton.

« Tout est un facteur », a répondu le joueur de 27 ans lors de la tournée médiatique nord-américaine des joueurs de la LNH, mardi. « Évidemment, ma loyauté envers Edmonton, les partisans, l’organisation, la loyauté envers les joueurs, tout en comprenant ma volonté de gagner, mon désir de gagner. Tout en équilibrant ma famille, mon besoin de les voir et de passer du temps avec eux et de m’assurer que les gens qui me sont chers vont bien. »

« Je pense qu’il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu dans une décision comme celle-là. »

Draisaitl a signé un contrat de huit ans d’une valeur de 112 millions de dollars (valeur annuelle moyenne de 14 millions de dollars) avec les Oilers le 3 septembre. L’attaquant de 28 ans entame la dernière saison d’un contrat de huit ans d’une valeur de 68 millions de dollars qu’il a signé avec les Oilers le 16 août 2017 et aurait pu devenir agent libre l’été prochain.

Un joueur peut signer un nouveau contrat avec son équipe actuelle à compter du 1er juillet, lorsqu’il lui reste une année à écouler à son contrat. C’était le cas de Draisaitl et des Oilers, qui ont profité de la fenêtre de négociation pour s’entendre avant que l’équipe ne se réunisse pour le camp d’entraînement.

Ce sera la situation pour McDavid et les Oilers en juillet prochain lorsque le capitaine entamera la dernière saison du contrat de huit ans de 100 millions $ (12,5 millions $ AAV) qu’il a signé avec les Oilers le 5 juillet 2017. Lui et Draisaitl sont coéquipiers à Edmonton depuis que McDavid a été sélectionné au tout premier rang par les Oilers lors du repêchage de la LNH en 2015 et ont grandi ensemble, selon leurs propres mots, depuis lors.