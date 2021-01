HOUSTON: Les Astros de Houston ont convenu de contrats d’un an avec le droitier Lance McCullers Jr.et le joueur de champ intérieur Aledmys Daz vendredi pour éviter l’arbitrage salarial, mais n’ont pas pu s’entendre avec l’arrêt-court vedette Carlos Correa.

Houston a également finalisé un contrat de 12,5 millions de dollars sur deux ans avec le releveur Pedro Bez, qui comprend une option de club et pourrait valoir 19,5 millions de dollars pour trois saisons. La saison dernière, il avait une fiche de 0-0 avec une MPM de 3,18 et deux arrêts en 18 apparitions pour les champions de la Série mondiale Dodgers.

Les Astros et Correa ont échangé des chiffres d’arbitrage vendredi, Correa demandant 12,5 millions de dollars en 2021 et Houston offrant 9,75 millions de dollars. Les parties pourraient encore conclure un accord jusqu’à ce qu’un arbitre entende l’affaire à distance le mois prochain et rende un verdict. L’arbitre ira avec un numéro ou l’autre sans s’installer au milieu.

Correa, 26 ans, a inscrit une frappe de .264 avec cinq circuits en 58 matchs la saison dernière, une déception qu’il a effacée avec un superbe octobre. Il a frappé .362 avec six circuits et 17 points produits en 13 matchs éliminatoires, poussant les Astros sous-.500 au match 7 de la série AL Championship avant de perdre contre les Rays de Tampa Bay.

Correa devait gagner 8 millions de dollars en 2020, mais s’est retrouvé avec 2962963 dollars de salaire au prorata pendant la saison écourtée par la pandémie.

McCullers gagnera 6,5 ​​millions de dollars la saison prochaine après une solide année en 2020 à son retour après avoir raté une saison après l’opération de Tommy John. McCullers avait une fiche de 3-3 avec une MPM de 3,93 et ​​56 retraits au bâton en 11 départs la saison dernière, gagnant 1 518 519 $ au prorata d’un salaire de 4,1 millions de dollars. Il sera l’un des leaders de la rotation de Houston en 2021 avec l’as Justin Verlander toute l’année après avoir été opéré de Tommy John.

Daz, 30 ans, gagnera 3 millions de dollars la saison prochaine. Il n’a disputé que 17 matchs au cours d’une saison 2020 marquée par les blessures. Il a frappé .241 avec trois circuits et six points produits à sa deuxième saison à Houston et a gagné 962 963 $ au prorata d’un salaire de 2,6 millions de dollars.

En sept saisons avec les Dodgers, Bez a une fiche de 21-15 avec une MPM de 3,03 en 355 apparitions. Le droitier a 369 retraits au bâton en 356 manches en carrière et a limité ses adversaires à une moyenne au bâton de .206.

Il a été particulièrement dur avec les gauchers, les tenant à une marque de .181. Sa meilleure saison est survenue en 2019 quand il est allé 7-2 et a mené l’équipe avec 71 apparitions et a établi des records en carrière pour les victoires, la moyenne au bâton de l’adversaire (0,174) et le WHIP (0,95).

Il reçoit une prime de signature de 500 000 $ et des salaires de 4,5 millions de dollars cette année et de 5,5 millions de dollars en 2022. Houston a une option de 7,5 millions de dollars pour 2023 avec un rachat de 2 millions de dollars.

Le salaire de Bez en 2022 peut augmenter de 1 million de dollars en fonction des manches de cette année: 250 000 dollars chacun pour 30, 40, 50 et 60. Son option passerait à 8 millions de dollars s’il avait 100 manches en 2021 et 2022 combinés.

