McCormick se lance dans la course au Sénat – et affronte son problème de « Bienvenue en Pennsylvanie »

Le contrôle du Sénat pourrait dépendre de la capacité de McCormick à se présenter comme un vétéran de l’armée locale. Il s’agit d’une attaque d’authenticité à laquelle il a également été confronté lors de sa campagne en 2022 et que les démocrates ont réussi à utiliser comme arme contre le candidat républicain ultime, Mehmet Oz. Maintenant, tout recommence alors que les questions tournent autour du temps que McCormick passe sur la Gold Coast du Connecticut en tant que riche financier. Laissé en grande partie sous silence dans son discours d’annonce de 15 minutes : sa carrière de plusieurs décennies à Wall Street, où il a finalement été PDG de l’un des fonds spéculatifs les plus prospères au monde. Pourtant, la richesse personnelle de McCormick n’est pas sans avantages. Les républicains nationaux ont considéré leur capacité à convaincre McCormick de se présenter comme un coup d’État, en partie parce que les ressources seules garantiront que les démocrates devront dépenser dans l’État pour protéger le sénateur sortant Bob Casey.

La course est extrêmement conséquente. En dehors de leurs trois objectifs d’État rouge, la Pennsylvanie offre au Parti républicain peut-être sa meilleure opportunité de récupérer une majorité au Sénat, et les dirigeants républicains courtisent McCormick depuis des mois.

Peu de temps avant sa première candidature au Sénat, McCormick a vendu sa maison à Fairfield, dans le Connecticut, et a acheté une maison dans le quartier Squirrel Hill North de Pittsburgh. Mais à l’approche de sa deuxième campagne très attendue, McCormick a été confronté à une nouvelle série de questions sur ses racines en Pennsylvanie. The Associated Press a indiqué qu’il avait mené des entretiens virtuels depuis son domicile à Westport, Connecticut et qu’il n’a pas bénéficié d’une exonération fiscale sur sa maison de Pittsburgh qui la classerait comme son lieu de résidence principal.

McCormick a fait le tour des républicains de l’État, renforçant leur soutien et nettoyant le terrain. Il s’est rendu lundi au Capitole de l’État à Harrisburg et a rencontré le candidat raté du parti au poste de gouverneur de 2022, Doug Mastriano – qui avait lui-même envisagé de se présenter contre Casey. Le pari a été payant. Dans une interview cette semaine, Mastriano on aurait dit il soutiendrait McCormick, appelant le parti à s’unir derrière lui. Aucun autre candidat ne s’est présenté à la course.

Mais même alors, McCormick semblait s’ouvrir à davantage d’attaques dans le Connecticut. Le même jour, il rencontra Mastriano, dossiers de vol montrer qu’un avion copropriété de McCormick a pris l’avion de Bridgeport, Connecticut, à Harrisburg, Pennsylvanie, à 8 h 28, puis est revenu plus tard dans l’après-midi. Même dans les jours qui ont précédé son lancement, il semble McCormick n’était pas basé dans l’État.

« C’est extrêmement préjudiciable – la Pennsylvanie n’est rien d’autre que très paroissiale », a déclaré la représentante Mary Gay Scanlon (Démocrate de Pennsylvanie). « Les gens ne s’éloignent pas trop de l’endroit où ils ont grandi. Ils élèvent leurs enfants dans le même quartier que leur famille et leurs racines sont très profondes.

La campagne de McCormick indique qu’il est un parent divorcé et que sa fille fréquente toujours l’école du Connecticut. C’est un père dévoué désireux de passer du temps avec sa famille, selon un stratège de campagne qui a obtenu l’anonymat pour parler franchement.

Son événement de lancement a servi de réinitialisation pour souligner ses racines locales. Au cinquième étage du Heinz History Center, qui commémore l’histoire de Pittsburgh, les participants se sont mêlés à un bar ouvert et à des plateaux de crudites tandis que les Cellular Sessions, présentés comme le « premier groupe de reprises acoustiques » de Pennsylvanie, ont interprété des reprises allant de Taylor Swift à Le Portugal. L’homme. Les partisans se sont rassemblés à l’événement et ont interrompu le discours de leur candidat pour scander « Dave ».

À bien des égards, McCormick est un candidat impressionnant. Lors de sa première campagne, il a débuté comme un homme d’affaires peu connu et s’est retrouvé à 1 000 voix près de battre un candidat célèbre soutenu par l’ancien président Donald Trump.

Mais la escapade de McCormick dans la capitale pour courtiser Mastriano était la preuve que même lui comprend la nécessité de renforcer ses références auprès de la base MAGA du GOP. Il s’est quelque peu heurté à Trump lors de sa campagne de 2022, et l’ancien président a soutenu Oz, propulsant Oz à l’investiture pour ensuite le voir perdre son siège à l’automne au profit du démocrate John Fetterman.

McCormick avait déjà critiqué la rhétorique de Trump et déclaré qu’il lui reprochait la « polarisation » et les « divisions » qui se sont envenimées au cours de son mandat. Tout en envisageant une course contre Casey cette année, McCormick réfléchissait soigneusement à la question de savoir s’il souhaitait partager un ticket avec Trump, qui a perdu la Pennsylvanie en 2020 mais l’a remporté en 2016.

Les alliés de McCormick s’efforcent de combler cet écart. Le représentant Dan Meuser (R-Pa.), un partisan enthousiaste de Trump, a déclaré qu’il avait exhorté l’ancien président à laisser « le passé être du passé ».

«Ils doivent travailler ensemble», a-t-il déclaré. « Je pense franchement que le président Trump – que je soutiens – doit faire ce qu’il peut pour se réconcilier avec Dave McCormick afin qu’ils puissent tous les deux avancer dans la même direction positive. »

McCormick bénéficie également du soutien des chefs de parti, notamment du chef de campagne du GOP au Sénat, Steve Daines, qui est proche de Trump et le consulte fréquemment sur la carte du Sénat. Le Comité sénatorial national républicain a cherché à recruter des candidats susceptibles de séduire un large éventail d’électeurs après un cycle au cours duquel les candidats soutenus par Trump ont perdu des élections clés.

« Dave est exactement le type de candidat qui peut remporter à la fois des élections primaires et générales dans l’un des États les plus compétitifs du pays », a déclaré Daines dans un communiqué.

Les stratèges de campagne de McCormick ont ​​souligné qu’ils essayaient de construire une coalition aussi large que possible. Et les Républicains estiment que la force de McCormick auprès des électeurs modérés et indépendants des banlieues, combinée à la capacité de Trump à mobiliser des électeurs ruraux et de la classe ouvrière, constitue une combinaison gagnante.

Lors de l’ouverture de sa campagne, McCormick a souligné son désir « d’unifier le Parti républicain dans notre grand Commonwealth » et de convaincre les électeurs « quel que soit leur parti ».

McCormick est diplômé de West Point, a servi dans le département du Trésor de l’ère Bush et a eu une carrière extrêmement réussie dans la finance. Mais d’une certaine manière, son curriculum vitae est celui d’un GOP révolu, apparemment déplacé dans l’itération actuelle d’un parti qui prospère grâce au populisme.

Même les républicains admettent que Casey ne sera pas facile à déloger. Sénateur pour trois mandats et fils d’un gouverneur pour deux mandats, Casey est un solide collecteur de fonds avec une force durable auprès des électeurs blancs de la classe ouvrière, une circonscription essentielle ici. Il a remporté toutes ses élections sénatoriales avec une marge proche ou supérieure à deux chiffres.

« Casey va gagner et gagner gros », a déclaré le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer (DN.Y.) dans une brève interview la veille du lancement de McCormick.

Les démocrates y travaillent déjà. Jeudi soir, le Parti démocrate de Pennsylvanie a payé un avion pour faire le tour du Heinz Center avec un panneau derrière lui.

On pouvait y lire : « Bienvenue en Pennsylvanie, Dave. »