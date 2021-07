McCormick embauche son tout premier expert-conseil en tacos pour 100 000 $

Êtes-vous un fanatique des tacos? McCormick & Company a annoncé cette semaine qu’elle embauche pour un nouveau poste : Directeur des relations tacos. Ce poste sera le premier du genre pour l’entreprise alimentaire.

Les candidats doivent avoir 21 ans ou plus et résider aux États-Unis, avec un permis de conduire valide, entre autres exigences.

La position fonctionne de septembre à décembre et paie 25 000 $ par mois, pour un total de 100 000 $. Le directeur des relations tacos recevra également un approvisionnement d’assaisonnements pour tacos McCormick et d’autres produits McCormick.

C’est un poste à temps partiel qui nécessite 20 heures de travail à distance par semaine. Environ 10% du travail nécessitera des déplacements pour des réunions en personne, notamment la visite d’autres emplacements de tacos aux États-Unis, les déplacements au siège de McCormick à Hunt Valley, dans le Maryland, les réunions avec les membres de l’équipe et la participation à des séances de dégustation de tacos.

Bien qu’aucune expérience préalable ne soit nécessaire et que McCormick soit ouvert à tous les niveaux d’expérience, l’entreprise recherche une personne ayant une forte mentalité de travail d’équipe, un intérêt pour tout ce qui concerne les tacos et un sens aigu de la narration via la vidéo et les médias sociaux.

Les responsabilités du poste incluront la création de recettes, la recherche de plates-formes comme TikTok pour les dernières tendances en matière de tacos et le rassemblement d’autres passionnés de tacos.

Pour postuler au poste, vous devrez soumettre une vidéo qui met en valeur votre personnalité et votre « passion pour les tacos » en deux minutes ou moins. La société est accepter les soumissions jusqu’au mardi 20 juillet à 23 h 59 HE.

