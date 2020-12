LAWRENCE, Kan.: David McCormack a marqué 17 points, Ochai Agbaji en a ajouté 16 et Jalen Wilson en avait 12, aidant le septième Kansas à remporter une victoire de 89-54 sur la division inférieure Washburn jeudi soir lors du match d’ouverture à domicile des Jayhawks, longtemps retardé. .

Le Kansas (3-1) avait débuté avec quelques matchs en Floride, battant le Kentucky à Indianapolis avant de revenir aux limites amicales d’Allen Fieldhouse. Mais leur premier match joué dans le Phog depuis le COVID-19[feminine Lorsque la pandémie a commencé, il manquait une grande partie de l’atmosphère qui a fait du bâtiment l’un des bâtiments les plus durs et les plus sacrés du basketball universitaire.

Les joueurs se sont assis séparés les uns des autres, comme dans d’autres endroits, et la récente vague de cas positifs a forcé les responsables de l’école à limiter la fréquentation à quelques centaines de membres du personnel et de la famille. Même les modifications et les chants d’avant-match de Rock Chalk qui étaient si souvent des adversaires dérangeants étaient quelque peu étouffés.

C’est peut-être pourquoi Washburn (3-1), entraîné par l’ancien gardien des Jayhawks et assistant de Bill Self, Brett Ballard, n’a pas été bouleversé dans les premières minutes. Levi Braun a frappé un trio de trois premiers, Jonny Clausing s’est frayé un chemin vers des paniers faciles et les Ichabods ont réussi à rester à 27-22 dans la première mi-temps des moins de 8 ans.

McCormack et Wilson, cependant, commençaient à en avoir trop.

McCormack, un attaquant junior, était 5 sur 6 hors du terrain sur son chemin à 13 points en première mi-temps, et Wilson a pressé trois 3 et avait 12 points lorsque le Kansas a utilisé une course tardive pour augmenter l’avance à 49-32 au vestiaire.

Les deux équipes ont été bâclées pour commencer la seconde mi-temps, chaque passe erronée entraînait un encadrement depuis les lignes de touche qui semblait résonner sur les murs. Mais les Jayhawks ont finalement commencé à se retirer, et Agbaji a entamé une grosse course qui a porté l’avance à 61-34, permettant au peloton de Self de se diriger vers leur 48e ouverture consécutive à domicile.

Braun et Tyler Geiman ont mené les Ichabods avec neuf points chacun. Clausing a terminé avec huit.

FANS FOGGY

Le Kansas a annoncé peu de temps avant le conseil que les fans reviendraient en quantités limitées contre le n ° 9 Creighton mardi soir et continueraient à jouer contre Omaha le 11 décembre et Tarleton State deux jours plus tard. À ce stade, une décision est prise sur le prochain lot de matchs à domicile. Cela reste une situation très fluide qui change quotidiennement avec la montée et la descente COVID-19[feminine taux d’infection », a déclaré le directeur sportif de Jayhawks Jeff Long dans un communiqué.

GRANDE PHOTO

Washburn a réussi à rester aussi longtemps qu’il a frappé trois points ouverts, et le mouvement de balle exceptionnel pour la centrale de Division II signifiait qu’il y en avait beaucoup. Les Ichabods ont terminé 9 sur 26 de l’extérieur de l’arche.

Le Kansas, qui préfère son attaque à ses joueurs de courrier, a tenté très tôt d’attirer McCormack dans son plus petit adversaire. Il n’avait en moyenne que 7,7 points et 4,7 rebonds lors de victoires contre Saint Joseph et le Kentucky et une défaite d’ouverture de la saison contre Gonzaga, mais il était plus actif des deux côtés du terrain jeudi soir.

SUIVANTE

Washburn revient au match de la MIAA contre Newman samedi. Les Jayhawks jouent dans l’état du Dakota du Nord cet après-midi.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et https://twitter.com/AP_Top25