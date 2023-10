Lundi, McConnell apparaîtra aux côtés de l’ambassadrice d’Ukraine aux États-Unis, Oksana Markarova, à l’Université de Louisville pour engager à nouveau publiquement les États-Unis dans la défense de Kiev contre la Russie, une décision frappante au milieu des tensions au sein du parti. Cela fait suite à des apparitions dimanche – une rareté pour le chef de la minorité – et à des remarques publiques et privées au Sénat au cours de la semaine dernière, en faveur d’une vaste demande d’aide liant l’aide à Israël, à Taiwan et à l’Ukraine ainsi que la sécurité des frontières.

Il est trop tôt pour exclure McConnell, dont certains soupçonnent qu’il pourrait diriger le Parti républicain du Sénat lors de son dernier mandat – et l’Ukraine pourrait être une grande partie de son héritage. De plus, ce moment marque ce qui est presque certainement la dernière bataille du Congrès sur l’aide à l’Ukraine jusqu’à l’élection présidentielle.

Il est également tout à fait possible qu’il doive réévaluer la meilleure stratégie pour l’Ukraine. Pour l’instant, comme l’a dit un sénateur républicain : « Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’appétit » pour le programme de sécurité envisagé par McConnell.

« Il a traversé la période de la guerre froide et est profondément convaincu qu’il s’agit d’un moment de l’histoire où les États-Unis doivent affirmer leur leadership. Et si nous ne le faisons pas, il y aura des conséquences assez graves », a déclaré le whip de la minorité sénatoriale John Thune (RS.D.), qui souhaite réduire la taille du paquet mais est par ailleurs d’accord avec McConnell.

« Un certain nombre de nos membres ne sont pas favorables au financement de l’Ukraine », a ajouté Thune. “Je pense qu’il y a une grande majorité qui comprend ce qui est en jeu ici.”

Ce ne sont que des munitions pour les agitateurs conservateurs qui ont cherché à évincer McConnell il y a un an. Évaluant la passion du chef du Parti républicain pour le financement de la défense ukrainienne, le sénateur Mike Braun (R-Ind.) a déclaré : « Cela ne veut pas dire que vous avez raison. »

«C’est ce qu’il croit. De nombreuses personnes, notamment à la Chambre, ne seront pas d’accord avec lui, et je ne pense pas que le projet de loi ait une chance d’être adopté à la Chambre. Il y a une réelle résistance ici aussi », a déclaré le sénateur Ron Johnson (Républicain du Wisconsin), qui rencontre régulièrement les conservateurs de la Chambre et du Sénat pour coordonner la stratégie. “Je ne pense tout simplement pas que ça va réussir.”

Vous ne trouverez pas nécessairement Thune, le sénateur John Cornyn (R-Texas) ou le président de la conférence John Barrasso (R-Wyo.) faire tout ce que McConnell peut faire pour maintenir 61 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine liés à l’argent d’Israël et à d’autres priorités. Les trois héritiers potentiels de McConnell sont d’accord pour continuer à financer l’Ukraine, même s’il n’y a aucun mystère quant à savoir qui mène la charge.

McConnell souligne que le Parti républicain du Sénat apportera des modifications à la demande de l’administration Biden et renforcera le volet frontalier. Mais il reste fidèle à son soutien au cœur du programme de sécurité nationale, arguant que les États-Unis doivent adopter une stratégie globale envers l’Iran, la Chine et la Russie : « Les ambitions de nos adversaires ne sont pas locales », a-t-il déclaré jeudi. Il a refusé une demande d’interview pour cette histoire.

« Ce sont les moments où les hommes d’État s’avancent et mènent une conversation nationale sur ce qui est bon pour l’Amérique », a soutenu le sénateur Roger Wicker (R-Miss.).

Il faudra peut-être revenir au blocus de la Cour suprême imposé par McConnell en 2016 pour trouver un autre exemple où McConnell a pris position si rapidement. Contrairement à cette décision, qui a fait du chef du GOP le meilleur fleuret des démocrates pendant des années, la position de McConnell en Ukraine suscite des éloges bipartites. Qui plus est, le discours de longue date de McConnell sur le financement de l’Ukraine en tant que programme d’emploi et de préparation à l’emploi trouve désormais un écho à la Maison Blanche, qui change de vitesse dans son discours de vente au Congrès.

Dans une brève interview, le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a déclaré que son travail avec McConnell se déroulait « très bien ». Et il a clairement indiqué qu’il considérait le chef du Parti républicain comme un partenaire essentiel dans la bataille contre les sceptiques ukrainiens.

“Nous avons la même conviction : nous devrions réaliser le grand supplément”, a déclaré Schumer.

Cependant, un partenariat avec Schumer ne fait aucun bien à McConnell parmi les républicains, c’est pourquoi il joue la politique avec prudence. Lors d’un déjeuner de fête mercredi, il a sympathisé avec les sénateurs qui veulent donner la priorité à Israël, mais leur a rappelé que c’est Schumer qui est en charge du Sénat, pas lui.

Au lieu de cela, l’influence des Républicains est l’obstruction systématique : Schumer a besoin d’au moins neuf voix républicaines pour adopter un projet de loi. Et il lui en faudra bien d’autres pour établir une position de négociation solide avec la Chambre.

« Nous pouvons toujours refuser de payer une facture si [Schumer] ne le fait pas d’une manière que nous approuvons. Mais les gens veulent jouer le rôle israélien. Et je dirais qu’une majorité – je ne peux pas vous donner de chiffre – veut s’occuper de la partie ukrainienne », a déclaré le sénateur John Kennedy (R-La.).

Pourtant, le sénateur JD Vance (R-Ohio) a déclaré qu’il pensait que les républicains pourraient bloquer un vaste programme de sécurité nationale qui comprend l’aide à l’Ukraine. Vance est l’un des principaux opposants à l’envoi de davantage d’argent à Kiev, mais il a déclaré que même les sénateurs pro-ukrainiens étaient d’accord avec lui sur la stratégie.

« Il existe en fait un consensus assez large sur le fait que nous devrions séparer Israël du paquet », a déclaré Vance. “La question de savoir si neuf républicains sont prêts à rompre et à rejoindre les démocrates reste ouverte.”

Le défi à la direction lancé l’automne dernier par le sénateur Rick Scott (Républicain de Floride) à McConnell a accentué les divisions au sein du parti sur les votes clés, compliquant tout espoir d’unité du GOP. Tout au long du premier mandat du président Joe Biden, McConnell a parfois voté pour des efforts bipartites auxquels la majorité des sénateurs républicains s’opposent, y compris les lois sur la sécurité des armes à feu et les infrastructures, tout en martelant rhétoriquement Biden et en cherchant d’autres moyens de maintenir l’unité politique du Parti républicain contre le président.

Le mois dernier, McConnell a plaidé en faveur d’une aide à l’Ukraine dans le cadre d’un projet de loi de dépenses provisoire jusqu’à ce qu’il soit clair que la plupart des républicains préféraient laisser tomber l’argent de l’Ukraine pour éviter une fermeture. Certains membres du Parti républicain du Sénat ont vu ce moment comme une synthèse parfaite de la position étonnamment obstinée de McConnell – ce qui démontre également que sa motivation n’est pas politique lorsqu’il s’agit de l’Ukraine.

Certains républicains ont exprimé leur soutien à l’idée que le président Johnson agisse rapidement pour bloquer le Sénat, ce qui, espèrent-ils, saperait l’avantage stratégique initial de Schumer et McConnell. Le Parti républicain de la Chambre des représentants prévoit de voter cette semaine un projet de loi distinct sur l’aide à Israël, selon un républicain qui participait à une conférence téléphonique dimanche soir.

« Il pense que c’est suffisamment important pour que neuf républicains votent avec lui sur ce point. Je ne suis pas sûr qu’il comprenne cela », a déclaré le républicain du Sénat, qui a bénéficié de l’anonymat pour s’exprimer franchement. « Que se passe-t-il si la Chambre nous envoie un projet de loi portant uniquement sur l’aide israélienne ?

Johnson n’est pas aussi hostile à l’Ukraine que les autres membres de la Chambre – un point positif potentiel. Néanmoins, McConnell devra exercer toute son influence pour remporter le débat au sein de son propre parti.

Les alliés affirment que le chef du GOP est prêt à tout mettre en œuvre. Ou, comme l’a supposé le sénateur Kevin Cramer (RN.D.) : « Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent à propos de Mitch McConnell, mais ce n’est certainement pas une mauviette. »