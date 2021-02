Le chef de la majorité au Sénat américain, Mitch McConnell, normalement un opérateur politique avisé, a réussi à exaspérer les républicains et les démocrates de tous bords en acquittant et en excoriant l’ancien président Donald Trump à propos de l’émeute du Capitole.

McConnell (R-Kentucky) faisait partie des 43 sénateurs du GOP qui ont voté samedi pour acquitter Trump lors du deuxième procès de destitution de l’ancien président, laissant les démocrates 10 voix de moins que la majorité des deux tiers requise par la Constitution pour la condamnation. Mais McConnell a ensuite prononcé un discours accusant Trump de « pratiquement et moralement responsable » pour avoir provoqué l’émeute du 6 janvier – essentiellement la base de l’affaire de destitution contre lui – et a même suggéré que Trump pourrait être poursuivi pénalement ou poursuivi devant un tribunal civil pour dommages-intérêts. Il a condamné Trump pour «un manquement honteux au devoir».

« La destitution n’a jamais été censée être le forum final de la justice américaine », a déclaré McConnell, qui a voté contre la condamnation parce qu’il ne croyait pas que le Sénat avait la compétence constitutionnelle pour condamner un président qui avait déjà quitté ses fonctions. McConnell a ajouté, « Il n’a encore rien réussi. Nous avons un système de justice pénale dans ce pays. Nous avons des poursuites civiles. Et les anciens présidents ne sont pas à l’abri d’être tenus responsables par l’un ou l’autre. »

Si McConnell essayait d’enfiler une aiguille politique à travers des factions en guerre, il a apparemment raté la cible alors que les deux parties le critiquaient pour « essayer d’avoir les deux. » Les démocrates ont déclaré qu’il était absurde pour McConnell de voter contre une condamnation pour « technicité » quand c’est le sénateur lui-même, alors chef de la majorité, qui aurait bloqué par derrière le procès de destitution tenu avant que Trump ne quitte ses fonctions.

L’écrivain chyron de CNN en avait marre de Mitch McConnell pic.twitter.com/Ur3deQAZAK – philip lewis (@Phil_Lewis_) 13 février 2021

«L’affirmation littérale de McConnell en ce moment: Trump l’a fait, mais la seule fois où le Sénat a pu légalement essayer l’atout, c’était en janvier, lorsque je l’ai empêché». L’animateur MSNBC a déclaré Ari Melber.

L’affirmation littérale de McConnell tout à l’heure: Trump l’a fait – mais la seule fois où le Sénat a pu légalement juger Trump était en janvier lorsque je l’ai empêché. – Ari Melber (@AriMelber) 13 février 2021

Le producteur de MSNBC Kyle Griffin était d’accord, en disant: « Mitch McConnell sera toujours connu comme l’homme qui a retardé le procès de Trump jusqu’à ce qu’il ait quitté ses fonctions, puis a voté pour l’acquittement au motif que Trump ne pourrait pas être jugé après son départ. »

Mitch McConnell sera toujours connu comme l’homme qui a retardé le procès de Trump jusqu’à ce qu’il ait quitté ses fonctions, puis a voté pour l’acquittement au motif que Trump ne pouvait pas être jugé après son départ. – Kyle Griffin (@ kylegriffin1) 13 février 2021

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie) était furieuse, disant que McConnell était « essayer de l’avoir dans tous les sens » et rejoint avec « un groupe lâche de républicains » en votant pour l’acquittement.

McConnell n’a pas non plus réussi à gagner d’amis dans son propre parti. « Si seulement McConnell était aussi juste que les démocrates ont piétiné Trump et les républicains tout en poussant les taureaux de collusion avec la Russie pendant trois ans ou alors que Dems a incité 10 mois de violence, d’incendies criminels et d’émeutes », A déclaré Donald Trump Jr.

Si seulement McConnell était aussi juste que les démocrates ont piétiné Trump et les républicains tout en poussant des conneries de collusion avec la Russie pendant 3 ans ou alors que Dems a incité 10 mois de violence, d’incendies criminels et d’émeutes. Oui, alors il s’est juste assis et a fait de la merde. – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 13 février 2021

L’auteur conservateur Mike Cernovich a dit que McConnell’s « autodestructeur » Ce discours garantirait que les républicains ne reprendront pas le contrôle du Sénat en 2022. « Trump a de loin le meilleur de la stupéfaction, » Dit Cernovich. « Il est sorti vainqueur. C’est pourquoi les démocrates l’ont appelé à démissionner et McConnell est en train de déclamer. Ils le savent tous. Trump a gagné. »

Trump a de loin tiré le meilleur parti de cette stupéfaction. Il est sorti vainqueur. C’est pourquoi les démocrates l’ont appelé à démissionner et McConnell se déchaîne. Ils le savent tous. Trump a gagné. – Mike Cernovich (@Cernovich) 13 février 2021

