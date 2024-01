McConnell s’attend à ce que le Sénat examine la semaine prochaine le paquet sur la sécurité à la frontière ukrainienne

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell (Ky.), a déclaré mercredi aux journalistes qu’il s’attend à ce que le Sénat envisage la semaine prochaine un accord bipartisan sur le financement de l’Ukraine et la sécurité des frontières.

McConnell a noté que les démocrates contrôlent l’ordre du jour du Sénat, mais il s’est dit confiant dans le fait que les négociateurs dévoileront un accord sur la sécurité des frontières dans les prochains jours.

« Mon hypothèse est que nous en discuterons probablement au Sénat la semaine prochaine », a-t-il annoncé.

Les dirigeants du GOP affirment que le point de friction restant est un désaccord sur le pouvoir du président Biden de libérer sur parole les migrants rencontrés à la frontière sud du pays.

McConnell a cependant fait valoir que les législateurs républicains ne devraient pas manquer l’occasion d’adopter un ensemble de mesures visant à répondre aux menaces à la sécurité nationale et à réformer les lois sur l’asile du pays et l’autorité d’expulsion de l’administration.

« Il s’agit d’une occasion unique d’accomplir quelque chose dans un gouvernement divisé qui ne serait pas possible sous un gouvernement unifié », a-t-il déclaré.

Il a fait valoir que même si les Républicains prenaient le contrôle de la Maison Blanche, du Sénat et de la Chambre des représentants après les élections de 2024, ils ne seraient probablement pas en mesure de faire adopter des réformes de sécurité aux frontières, car les Démocrates les bloqueraient au Sénat, où la plupart des lois nécessitent 60 voix pour être adoptées.

Le chef du GOP a reconnu que l’administration Biden et les démocrates du Sénat devront céder davantage de terrain sur la question de la libération conditionnelle, mais il s’est montré convaincu que les deux parties finiraient par parvenir à un compromis.

« Nous espérons obtenir un paquet frontalier crédible », a-t-il déclaré, ajoutant : « Je prévois que cela nous sera présenté la semaine prochaine. »

Le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer (DN.Y.), a fait écho à la confiance de McConnell dans la possibilité de parvenir prochainement à un accord, en annonçant mercredi : « Nous sommes plus proches que nous ne l’avons jamais été ».

« Pour la première fois, je suis optimiste. Pour la première fois, je pense que les chances d’y parvenir au Sénat sont plus grandes que de ne pas y parvenir », a-t-il déclaré. “C’est une bonne nouvelle.”

Schumer a déclaré que les démocrates du Sénat ont donné à leur négociateur principal, le sénateur Chris Murphy (Démocrate du Connecticut), « une salve d’applaudissements » pour avoir amené le paquet sur le point d’être conclu.

« L’adoption du projet de loi supplémentaire est l’une des choses les plus difficiles que le Sénat ait faites depuis longtemps, mais nous devons terminer le travail », a-t-il déclaré. “L’Ukraine souffre déjà d’un manque d’armements et si l’Ukraine s’effondre, nous en subirons les conséquences, non pas pendant des mois, mais pendant des années.”

Le sénateur Chris Murphy (Démocrate du Connecticut) discute des dernières négociations sur l’immigration après le déjeuner politique hebdomadaire du mardi 9 janvier 2024. (Greg Nash)

Le plan comprendra plus de 60 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, 14 milliards de dollars à Israël et 14 milliards de dollars pour aider à sécuriser la frontière et à traiter les migrants entrant dans le pays.

McConnell a toutefois reconnu que les républicains du Sénat ne sont pas sûrs qu’un accord bipartite puisse également être adopté à la Chambre, où le président Mike Johnson (R-La.) subit la pression constante de ses collègues conservateurs.

« Je ne sais pas ce que fera la Chambre. Nous essayons d’obtenir du Sénat un ensemble de mesures traitant de la sécurité nationale et de la sécurité des frontières de manière crédible », a-t-il déclaré mercredi.

Mis à jour à 15h13