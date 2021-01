Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, se rend à une session conjointe du Congrès pour compter les votes électoraux le 6 janvier. Oliver Contreras / Washington Post via Getty Images

Le Sénat n’a pas tenu une seule audience de confirmation sur les candidats de Biden. Ce n’est pas normal.

Traditionnellement, après une élection présidentielle, le Sénat passe la période entre le moment où les nouveaux sénateurs sont assermentés le 3 janvier et le moment où le président prête serment le 20 janvier à tenir des audiences de confirmation sur le cabinet du président entrant. Cela permet à ces candidats d’être confirmés très rapidement après l’entrée en fonction du président.

Douze des candidats du président Ronald Reagan ont été confirmés au cours de ses deux premiers jours de mandat, de même que 13 des candidats du président Bill Clinton, sept du président George W. Bush et neuf du président Barack Obama. Le cabinet du président Donald Trump a été confirmé plus lentement, mais le Sénat a toujours respecté la tradition de tenir des audiences de confirmation avant l’investiture de Trump.

Mais jusqu’à présent, aucune audition n’a eu lieu sur les candidats du président élu Joe Biden – ce qui signifie que Biden pourrait faire face à un sérieux retard pour préparer son administration à commencer à gouverner.

Le Sénat, qui sera toujours dirigé par le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell (R-KY) pendant un peu plus d’une semaine, est actuellement hors session et le restera jusqu’au 19 janvier, la veille du président élu Joe Biden prend ses fonctions (techniquement, le Sénat tenir de brèves sessions «pro forma» les 12 et 15, mais aucune affaire n’est menée à ces séances).

Comme le note Kylie Atwood de CNN, c’est le première fois dans au moins 10 transitions présidentielles où le candidat du nouveau président au poste de secrétaire d’État n’aura même pas d’audience de confirmation avant le jour de l’inauguration de ce président. Et on ne sait pas si des audiences auront lieu avant que le Sénat ne se réunisse de nouveau le 19 janvier.

La commission des finances du Sénat a annoncé mardi qu’elle tiendrait une audience de confirmation pour la candidate du secrétaire au Trésor Janet Yellen le 19 janvier, la commission des services armés tiendra une audition pour le candidat du secrétaire à la Défense Lloyd Austin le même jour et le candidat du secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas. volonté aurait également reçu une audition le 19.

Mais les auditions de confirmation pour le nouveau cabinet commencent généralement beaucoup plus tôt. Huit jours avant l’entrée en fonction de Trump, par exemple, six des candidats au cabinet de Trump avaient déjà reçu des auditions.

En cas de doute, le nouveau chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (D-NY), est impatient de commencer les audiences immédiatement. Dans une lettre «Cher collègue» distribuée aux sénateurs mardi, Schumer a écrit que «la violente insurrection au Capitole des États-Unis le 6 janvier nous a montré que nous avons besoin de personnes qualifiées confirmées par le Sénat (pas à titre intérimaire) à des postes clés de la sécurité nationale le jour Une. »

Il a ajouté que «les défis économiques auxquels notre pays est confronté exigent également que les principaux candidats économiques soient confirmés et au travail dès que possible.»

Une partie de ce qui pourrait compliquer les choses est la dynamique changeante du pouvoir du Sénat. Lorsque tous les membres du 117e Congrès prendront leurs sièges, les démocrates auront la majorité la plus étroite au Sénat. Pour le moment, cependant, les sénateurs élus Raphael Warnock (D-GA) et Jon Ossoff (D-GA) attendent que l’État de Géorgie certifie officiellement leurs victoires électorales. Le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, républicain, a jusqu’au 22 janvier pour le faire.

De plus, même après que Warnock et Ossoff auront pris leurs sièges, le Sénat sera également divisé entre démocrates et républicains. Cela signifie que le vote décisif du vice-président déterminera qui est le chef de la majorité au Sénat – et le vice-président démocrate élu Kamala Harris ne prendra ses fonctions que le 20 janvier.

Pour le moment, les nouveaux présidents des comités démocrates n’ont pas encore le contrôle des comités qu’ils dirigeront bientôt.

Cela signifie également que, pendant au moins les prochains jours, McConnell dirige le Sénat. Et il semble utiliser ses derniers jours en tant que chef de la majorité pour saper la présidence de Biden.

McConnell utilise la destitution comme excuse pour retarder davantage les travaux du Sénat.

En effet, McConnell semble également considérer la récente attaque contre le Capitole américain par une foule pro-Trump, et les appels démocrates à destituer Trump pour avoir encouragé cette attaque, comme une occasion supplémentaire de saper Biden.

Le bureau de McConnell n’a pas répondu à une demande de commentaires concernant le moment des audiences de confirmation.

Vendredi dernier, alors que les démocrates de la Chambre commençaient à organiser leurs efforts pour destituer Trump pour la deuxième fois, McConnell a fait circuler une note expliquant comment le Sénat mènerait un procès en destitution. Le Sénat, a noté McConnell, est «actuellement en suspension» jusqu’au 19 janvier. revendiqué qu’il est impossible de rappeler le Sénat avant cette date à moins que les 100 membres n’y consentent à l’unanimité.

Schumer cherche actuellement à savoir si lui et McConnell pourraient contourner cette exigence de consentement unanime en vertu d’une résolution post-9/11 permettant «aux leaders de la majorité et de la minorité ou à leurs délégués, lorsque le Sénat est hors session, d’agir conjointement et dans les limites de la Constitution. , de modifier tout ordre concernant l’heure ou le lieu de la convocation du Sénat lorsque, à leur avis, une telle action est justifiée par des circonstances intermédiaires. » Mais même si cette résolution permet à Schumer et McConnell de rappeler tôt le Sénat en session, McConnell devrait accepter une telle décision.

La note de destitution de McConnell affirme également que, peu de temps après la reprise du Sénat, il «doit» procéder à l’examen des articles de mise en accusation contre Trump. Ce procès, selon McConnell, «commencerait après l’expiration du mandat du président Trump» – très probablement le 20 janvier ou le 21 janvier.

Ainsi, selon le processus décrit par McConnell, le Sénat ne serait pas en mesure de destituer Trump même si le nombre requis de sénateurs estiment que Trump devrait être destitué – en vertu de la Constitution, les deux tiers des sénateurs présents doivent accepter de destituer Trump . De plus, parce que McConnell prétend que le Sénat doit entamer un procès en destitution presque immédiatement après que Biden devienne président, ce procès pourrait encore retarder la confirmation du cabinet de Biden et l’adoption d’une législation telle qu’un projet de loi de secours Covid-19.

Même si McConnell retarde avec succès le deuxième procès de destitution de Trump jusqu’à ce que Trump quitte ses fonctions, une telle destitution n’est pas vaine. Le Sénat n’a pas seulement le pouvoir de révoquer un fonctionnaire mis en accusation, il peut également disqualifier définitivement Trump de ses fonctions. En d’autres termes, les sénateurs pourraient potentiellement interdire à Trump de se présenter à nouveau à la présidence.

On ne sait pas non plus si un procès de destitution empêchera réellement le Sénat de mener d’autres affaires – en particulier une fois que Warnock et Ossoff seront assermentés et que Schumer deviendra chef de la majorité. Biden aurait exhorté le Sénat à «bifurquer» ses travaux pendant le procès de destitution – permettant potentiellement au Sénat de se concentrer sur le procès pendant une partie de la journée et sur d’autres affaires pour le reste de la journée.

Mais Biden est toujours susceptible d’entamer sa présidence avec quelques pas de retard là où elle devrait être. À moins que les audiences de confirmation ne commencent très bientôt, la tenue de ces auditions après l’entrée en fonction de Biden pourrait retarder la confirmation des membres du cabinet de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Et même si ces audiences se déroulent à une vitesse fulgurante, les républicains du Sénat pourraient encore potentiellement bloquer toutes les confirmations jusqu’à ce que Warnock et Ossoff prennent leurs sièges.

Pendant ce temps, les États-Unis viennent de subir leur pire attaque intérieure depuis le 11 septembre. Et les agences cruciales telles que les ministères de la Justice, de la Sécurité intérieure et de la Défense manqueront de leadership permanent.