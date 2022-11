McConnell fait face au défi de Scott alors que les sénateurs du GOP se regroupent

WASHINGTON (AP) – Les républicains du Sénat se réunissaient à huis clos mercredi alors que le chef républicain Mitch McConnell faisait face à un défi frappant à son leadership, une offre renégat du chef de campagne du parti GOP, le sénateur Rick Scott de Floride, pour l’évincer après les élections de mi-mandat.

Se retirant dans l’ancienne salle du Sénat au Capitole, un site historique principalement visité par les touristes mais parfois utilisé par les sénateurs pour leurs discussions privées les plus sérieuses, les républicains s’engagent après un débordement très public de luttes intestines à la suite d’une performance décevante lors des élections de la semaine dernière. Contrôle du Sénat avec les démocrates.

Un McConnell confiant semblait certain qu’il repousserait facilement le défi de Scott, qui est largement blâmé par ses collègues pour les échecs du GOP. Pas plus de 10 sénateurs républicains, parmi les personnalités les plus conservatrices et alignées sur l’ancien président Donald Trump, devraient se joindre à la révolte.

“Je pense que le résultat est assez clair”, a déclaré McConnell aux journalistes mardi. « Je veux répéter encore : j’ai les voix ; Je serai élu. La seule question est de savoir si nous le ferons tôt ou tard.

Les troubles au Sénat sont similaires au tollé des républicains à la Chambre au lendemain des élections de mi-mandat qui ont laissé le parti divisé sur l’emprise de Trump sur le parti. Le chef du GOP de la Chambre, Kevin McCarthy, a remporté la nomination de ses collègues pour se présenter à la présidence de la Chambre, les républicains étant sur le point de s’emparer de la majorité à la Chambre, mais il fait face à une vive opposition de la part d’un noyau de républicains de droite peu convaincus de son leadership.

Mercredi, les sénateurs prévoyaient d’abord d’examiner une motion d’un allié de Scott, le sénateur républicain Ted Cruz du Texas, visant à retarder les votes à la direction jusqu’après le second tour des élections du 6 décembre en Géorgie entre le républicain Herschel Walker et le sénateur démocrate sortant Raphael Warnock. qui déterminera la composition finale du Sénat. Walker avait le droit de voter lors de l’élection à la direction mais n’était pas censé être présent.

Il y a 49 sénateurs du GOP qui devraient voter mercredi, y compris des sénateurs nouvellement élus qui sont en ville cette semaine mais qui n’ont pas encore prêté serment et la sénatrice de l’Alaska Lisa Murkowski, qui est éligible même si sa course contre la républicaine Kelly Tshibaka n’a pas été appelée. encore.

L’annonce de Scott, qui a été invité à défier McConnell par Trump, a intensifié une querelle de longue date entre Scott, qui a dirigé la branche de campagne des républicains du Sénat cette année, et McConnell sur l’approche du parti pour tenter de récupérer la majorité au Sénat.

“Si vous voulez simplement vous en tenir au statu quo, ne votez pas pour moi”, a déclaré Scott dans une lettre aux républicains du Sénat s’offrant comme un vote de protestation contre McConnell.

Les conservateurs rétifs de la chambre ont dénoncé la gestion de l’élection par McConnell, ainsi que son emprise de fer sur le caucus républicain du Sénat.

Un retard pourrait donner un effet de levier aux conservateurs alignés sur Trump qui espèrent que leur influence augmentera après le résultat des courses en Géorgie et en Alaska

Pourtant, il semble peu probable que leur nombre puisse augmenter suffisamment pour mettre le travail de McConnell en danger, étant donné son profond soutien au sein de la conférence. Et l’opposition de Trump n’est pas nouvelle, car il pousse le parti à se débarrasser de McConnell depuis que le chef du Sénat a prononcé un discours cinglant accusant l’ancien président de l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

Pourtant, cela représente un défi direct inhabituel à l’autorité de McConnell. S’il remporte le poste de direction du GOP, il deviendrait le chef du Sénat le plus ancien de l’histoire lorsque le nouveau Congrès se réunira dans la nouvelle année.

Scott et McConnell ont échangé ce que leurs collègues ont qualifié de barbes « candides » et « animées » lors d’un long déjeuner privé de sénateurs du GOP mardi qui a duré plusieurs heures. Ils se sont disputés à mi-parcours, la qualité des candidats du GOP qui se sont présentés et leurs différences sur la collecte de fonds.

Au cours du déjeuner, une vingtaine de sénateurs ont présenté leurs cas individuels pour les deux hommes. Certains membres ont directement défié Scott dans la défense de McConnell, notamment la sénatrice du Maine Susan Collins, qui a remis en question la gestion du bras de campagne par le sénateur de Floride, selon une personne familière avec la réunion et a accordé l’anonymat pour en discuter.

Parmi les nombreuses raisons énumérées par Scott pour monter un défi, il y a le fait que les républicains avaient trop compromis avec les démocrates lors du dernier Congrès – produisant des projets de loi que le président Joe Biden a considérés comme des succès et que les démocrates ont présentés aux élections de 2022.

La querelle entre Scott et McConnell dure depuis des mois et a atteint son paroxysme alors que les résultats des élections montraient qu’il n’y aurait pas de vague républicaine au Sénat, comme Scott l’avait prédit, selon des stratèges républicains de haut niveau qui n’étaient pas autorisés à discuter des problèmes internes par leur nom et ont insisté sur l’anonymat.

La querelle a commencé peu de temps après que Scott a pris la tête du comité du parti à la fin de 2020, ce que de nombreux membres du parti considéraient comme un effort pour renforcer son profil politique national et son réseau de donateurs avant une éventuelle candidature présidentielle en 2024. Certains ont été irrités par le matériel promotionnel de le comité qui était lourd sur la propre biographie de Scott, tout en se concentrant moins sur les candidats qui se présentent aux élections.

Puis vint la publication par Scott d’un plan en 11 points au début de cette année, qui appelait à une modeste augmentation des impôts pour bon nombre des Américains les moins bien payés, tout en ouvrant la porte à la réduction de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie, que McConnell a rapidement répudiée alors même qu’il refusait de proposer son propre agenda.

La querelle a été motivée en partie par la confiance effilochée dans le leadership de Scott, ainsi que par les mauvaises finances du comité, qui avait une dette de 20 millions de dollars, selon un consultant républicain principal.

Suivez la couverture par l’AP des élections de mi-mandat de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections. Et consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-parcours.

Lisa Mascaro, Brian Slodysko et Mary Clare Jalonick, Associated Press