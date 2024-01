McConnell et les législateurs républicains signent le mémoire de la Cour suprême sur le maintien de Trump au scrutin

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Près de 180 républicains du Congrès ont signé un mémoire d’amicus devant la Cour suprême des États-Unis pour soutenir la bataille juridique de Donald Trump pour rester sur le bulletin de vote des élections primaires au Colorado. La longue liste des signataires du mémoire comprend quelqu’un qui s’est largement tenu à l’écart de la course à 2024 et qui avait précédemment déclaré que l’ancien président était responsable de la provocation de l’insurrection de 2021 : le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Ky.).

La Cour suprême doit tenir des plaidoiries le 8 février pour décider si Trump, le favori de la course aux primaires présidentielles du GOP de 2024, peut figurer sur le bulletin de vote. La Cour suprême de l’État du Colorado a disqualifié Trump du scrutin le mois dernier, estimant qu’il s’était engagé dans une insurrection avant et pendant l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. C’est la première fois qu’un tribunal décide d’exclure un candidat à la présidence du scrutin en vertu de l’article 3 du 14e amendement de la Constitution – une disposition post-guerre civile qui interdit aux insurgés d’exercer des fonctions.

Le mémoire de l’ami de la cour, déposé jeudi, soutient que la Cour suprême devrait annuler la décision du Colorado, affirmant que l’opinion du tribunal inférieur « piétine les prérogatives des membres du Congrès ».

“Le tribunal inférieur a dépassé de nombreuses limitations textuelles et structurelles de l’article 3, qui sont principalement conçues pour garantir que le Congrès contrôle l’application et (si nécessaire) la suppression du ‘handicap’ de l’article 3 lors de l’exercice de ses fonctions”, indique le mémoire. Les signataires soutiennent également que le tribunal du Colorado « a adopté une vision malléable et large de « s’engager dans l’insurrection », ce qui conduira facilement à un abus généralisé de l’article 3 contre des opposants politiques.

Le mémoire ne précise pas si les événements du 6 janvier étaient une « insurrection » – un terme qui est au cœur de la décision du tribunal du Colorado.

Dirigés par le sénateur Ted Cruz (Tex.) et le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise (La.), un total de 179 membres républicains du Congrès ont signé le mémoire. La liste des signataires ne comprend pas plusieurs républicains modérés, ni aucun des républicains de la Chambre qui détiennent des sièges remportés par Joe Biden en 2020.

Les efforts visant à maintenir Trump sur le bulletin de vote au Colorado pourraient donner lieu à des contestations juridiques similaires concernant l’éligibilité de Trump aux élections dans plusieurs États. Certains défis ont échoué, mais d’autres efforts restent à faire. Le mois dernier, le plus haut responsable électoral du Maine a interdit à Trump de participer au scrutin primaire de cet État, une décision contre laquelle l’ancien président a fait appel. Un juge du Maine a retardé mercredi sa décision sur l’affaire, affirmant que la Cour suprême devait d’abord se prononcer sur l’affaire du Colorado.

Notamment, la liste des signataires du mémoire comprend McConnell, qui a voté contre la condamnation de Trump lors du procès de destitution du Sénat en 2021 pour incitation à l’émeute, arguant que les actions de Trump ne correspondaient pas à la portée étroite nécessaire à une condamnation. Mais dans un discours prononcé après son vote, McConnell a déclaré que l’ancien président était toujours « pratiquement et moralement responsable d’avoir provoqué les événements » du 6 janvier.

“Trump est toujours responsable de tout ce qu’il a fait pendant qu’il était au pouvoir, en tant que citoyen ordinaire, à moins que le délai de prescription ne soit expiré, il est toujours responsable de tout ce qu’il a fait pendant son mandat, il ne s’en est pas encore sorti – pour le moment”, McConnell a déclaré en février 2021 : « Nous avons un système de justice pénale dans ce pays. Nous avons des litiges civils. Et les anciens présidents ne sont pas à l’abri d’être tenus pour responsables par l’un ou l’autre.

McConnell a également déclaré que Trump « n’a pas agi rapidement » pour mettre fin à l’insurrection et « n’a pas fait son travail ».

“Même après qu’il soit devenu clair pour tout observateur raisonnable que le vice-président Pence était en danger, alors même que la foule portant des banderoles Trump frappait les flics et violait les périmètres, le président a envoyé un autre tweet attaquant son vice-président”, a déclaré McConnell. « De manière prévisible et prévisible au vu des circonstances, les membres de la foule ont semblé interpréter cela comme une nouvelle source d’inspiration pour l’anarchie et la violence. »

Le 13 février 2021, le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Ky.) a déclaré que l'ancien président Trump pouvait toujours être tenu pour responsable au sein du système de justice pénale.

McConnell n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le nouveau mémoire se demande si Trump était responsable des violences qui se sont déroulées le 6 janvier, arguant qu’il a « rapidement » appelé à la paix.